태백시(시장 이상호)가 집중호우로 인한 도심 침수와 급경사지 붕괴 피해를 막기 위해 황지지구와 흰두리지구 재해예방 정비사업에 속도를 내기로 했다.

태백시는 도심 저지대의 배수시설과 하천 제방을 보강하고 주택가 인근 급경사지에 낙석방지시설을 설치하는 등 지역별 재해 특성에 맞춘 예방사업을 추진한다고 밝혔다.

▲재해예방 정비사업. ⓒ태백시

황지지구 자연재해위험개선지구 정비사업은 황지천 중류부와 도심 저지대 침수 피해를 막기 위해 총사업비 약 346억원을 들여 2028년 준공을 목표로 진행한다.

사업 구간은 태백시자동차검사소에서 대산1차 아파트까지다.

태백시는 침수 위험이 큰 태백면허시험장·중앙초등학교·시장 일원을 중심으로 우수관로 3472m를 개선하고 하천 제방 2365m를 보강하기로 했다.

연지교 등 노후 교량 6곳도 재가설한다.

태백시는 2025년 기본·실시설계용역에 착수했으며 2027년도 사업비로 국비 5억원을 포함한 총 10억원을 확보해 사업을 안정적으로 이어가게 됐다.

동점동 산12-1번지 일원에서 추진하는 흰두리지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업은 총사업비 12억원을 투입해 2027년까지 마무리하기로 했다.

해당 구역은 비탈면 경사가 가파르고 주택과 가까워 붕괴·낙석 발생 시 인명피해가 우려되는 곳이다.

태백시는 계단식옹벽 65m와 격자몰탈블록 1583㎡를 설치해 위험요소를 사전에 없애기로 했다.

올해 1월 실시설계용역에 들어가 5월 급경사지 정밀조사를 마쳤으며 2027년도 사업비로 국비 5억6500만원을 포함한 총 11억3000만원을 반영했다.

오는 12월 특허공법 심의와 2027년 2월 사전설계검토·계약심사 등 행정절차를 거쳐 3월 착공해 연말까지 공사를 끝낼 계획이다.

이상호 태백시장은 "자연재해는 피해가 발생한 뒤 대응하는 것보다 위험요소를 사전에 제거하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "도심 침수와 급경사지 붕괴 등 시민 안전을 위협하는 위험요소를 선제적으로 정비하고 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 태백을 만들어가겠다"고 말했다.