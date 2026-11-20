고성교육지원청(교육장 연평흠)과 경동대학교 KDU 앵커사업단(단장 박현욱)이 고성군 지역 교육환경 개선과 맞춤형 인재양성을 위해 손을 맞잡았다.

양 기관은 20일 오전 9시 30분 고성군 지역위기대응 공동연구소(G-Lab) 연구를 위한 업무협약을 체결했다.

▲고성군 지역위기대응 공동연구소 연구 업무협약. ⓒ고성교육지원청

이번 협약은 강원 앵커사업과 연계한 고성군 지역위기대응 공동연구소를 기반으로 미래교육 프로그램 개발·지역 맞춤형 인재양성·교육격차 해소를 위한 공동협력체계를 구축하고자 마련했다.

양 기관은 고성군 초중고 학생 대상 평화·미래교육 프로그램 공동 개발·운영, 진로탐색·진로체험·창의융합 인재양성 프로그램 운영, 지역 교육현안 해결을 위한 연구·성과 확산 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

▲고성군 지역위기대응 공동연구소 연구 업무협약. ⓒ고성교육지원청

연평흠 교육장은 "경동대학교 앵커사업단과의 협력을 통해 지역, 학교, 대학이 함께하는 교육협력 모델을 구축하겠다"며 "고성군 학생들이 지역에서 미래를 설계하고 성장할 수 있도록 평화·미래교육을 적극 지원하겠다"고 말했다.