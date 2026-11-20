고성교육지원청(교육장 연평흠)과 경동대학교 KDU 앵커사업단(단장 박현욱)이 고성군 지역 교육환경 개선과 맞춤형 인재양성을 위해 손을 맞잡았다.
양 기관은 20일 오전 9시 30분 고성군 지역위기대응 공동연구소(G-Lab) 연구를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 강원 앵커사업과 연계한 고성군 지역위기대응 공동연구소를 기반으로 미래교육 프로그램 개발·지역 맞춤형 인재양성·교육격차 해소를 위한 공동협력체계를 구축하고자 마련했다.
양 기관은 고성군 초중고 학생 대상 평화·미래교육 프로그램 공동 개발·운영, 진로탐색·진로체험·창의융합 인재양성 프로그램 운영, 지역 교육현안 해결을 위한 연구·성과 확산 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.
연평흠 교육장은 "경동대학교 앵커사업단과의 협력을 통해 지역, 학교, 대학이 함께하는 교육협력 모델을 구축하겠다"며 "고성군 학생들이 지역에서 미래를 설계하고 성장할 수 있도록 평화·미래교육을 적극 지원하겠다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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