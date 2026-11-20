최훈식 전북자치도 장수군수가 2026년산 공공비축미 매립 현장에서 "농업인이 앞으로 쌀을 안정적으로 생산하고 제값을 받을 수 있도록 군 차원에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

최훈식 장수군수는 지난 18일 장수군 산서면 공공비축미 건조벼 매입 현장을 방문해 한 해 동안 벼농사에 힘쓴 농업인과 수매 관계자들을 격려하고 수매상황을 살펴보는 자리에서 "기록적인 폭염으로 어려운 영농여건 속에서도 고품질 장수쌀을 생산하기 위해 애써주신 장수군 농업인들의 노고에 감사의 뜻을 전한다"며 이같이 강조했다.

최훈식 군수는 이날 수매 현장에서 매입 절차와 품질검사 진행 상황을 확인하고 농업인들과 재배·수확·출하 과정에서 발생하는 어려움과 개선이 필요한 사항 등에 대해 의견을 나눴다.

▲최훈식 전북자치도 장수군수가 2026년산 공공비축미 매립 현장에서 "농업인이 앞으로 쌀을 안정적으로 생산하고 제값을 받을 수 있도록 군 차원에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다. ⓒ장수군

▲최훈식 장수군수는 이날 또 수매 관계자들에게 "매입절차가 원활하고 안전하게 진행될 수 있도록 현장관리에 주의를 기울여 달라"고 당부했으며 농업인과 작업자의 안전사고 예방에도 힘써 줄 것을 거듭 요청했다. ⓒ장수군

올여름 이상기온과 가뭄의 여파로 장수군을 비롯한 진안·무주·남원 등 동부 산악권의 벼 수확 상황이 일부 영향을 받은 것으로 알려졌다.

다만 지역과 재배시기, 품종에 따라 작황 편차가 나타났지만 서부 평야지대와 비교할 떄 동부 산악권의 작황은 상대적으로 양호한 등 전체적으로 평년 수준의 수확량을 확보한 것으로 알려졌다.

올해 장수군의 공공비축미 매입물량은 총 2767톤으로 집계됐다. 산물벼 1668톤과 건조벼 1099톤으로 산물벼는 벼 건조저장시설(DSC)과 미곡종합처리장(RPC)을 통해 매입을 마쳤다.

최훈식 장수군수는 이날 또 수매 관계자들에게 "매입절차가 원활하고 안전하게 진행될 수 있도록 현장관리에 주의를 기울여 달라"고 당부했으며 농업인과 작업자의 안전사고 예방에도 힘써 줄 것을 거듭 요청했다.

건조벼는 지난 6일 번암면을 시작으로 천천면(10일)과 장수읍(11일), 계남면(12일), 장계면·계북면(17일) 등으로 매입을 진행했다.

장수군은 건조벼 매입 일정이 끝나면 산물벼 출하 농가에 건조비를 지원해 수확기 경영비 부담을 덜어준다는 방침이다.

여기다 농업인이 안심하고 수확물을 출하할 수 있도록 현장 관리와 안전대책을 강화해 나간다는 계획이다.