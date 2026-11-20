▲이기형 김포시장이 20일 시청에서 열린 김포FC 횡령관련 특별조사 기자회견에서 부실 운영 결과를 설명하고 있다.ⓒ김포시

회계 담당 직원이 회삿돈 83억여 원을 횡령한 프로축구 K리그2 김포FC의 총체적인 부실 운영 실태가 드러났다.

이기형 김포시장은 20일 시청에서 기자회견을 열고 특별조사를 통해 이러한 문제를 확인하고 관련자 징계와 고강도 개선 대책을 추진하기로 했다고 밝혔다.

김포FC의 정상 운영 및 존립 여부는 시민과 시의회, 관련 기관과 관계자, 김포FC 팬들과 지속적인 소통을 통해 결정하겠다고 덧붙였다.

김포시가 발표한 김포FC 특별조사 결과에 따르면 재무 담당 직원 A씨는 2023년부터 2026년까지 52차례에 걸쳐 법인자금 83억 1000만원을 횡령한 것으로 조사됐다.

A씨는 수사기관이 우선 확인한 올해 횡령액 58억 원과 관련해 구속 상태로 재판을 받고 있다. 나머지 25억원에 대해서는 경찰 수사가 진행 중이다.

A씨는 법인 계좌의 잔액이 부족하면 횡령한 자금 중 일부를 다시 입금했다가 재인출하거나 다른 법인계좌에서 자금을 가져오는 이른바 '돌려막기' 수법으로 범행을 이어온 것으로 조사됐다.

이처럼 장기간 거액의 횡령이 가능했던 것은 자금 관련 업무를 사실상 한 명이 전담하고, 실제 금융거래 내역과 회계시스템의 기록을 정기적으로 대조하는 절차도 마련되지 않는 등 내부 관리·감독 체계가 제대로 작동하지 않았기 때문으로 조사됐다.

회계관직 지정과 재정보증보험 가입, 자금집행 권한 관리 등 기본적 통제절차에서도 문제가 확인됐다. 내부통제 부실 속에 2024년 말 현금 및 현금성자산 약 9억 8000만 원에서 2025년 말 약 200만 원 수준으로 급감하고 미지급금은 약 5300만 원에서 약 4억 8000만 원으로 증가했으며, 2026년 7월 중순경에는 가용재원이 사실상 소진된 상태였으나 관리자들은 A씨의 거짓 설명에만 의존한 채 관리·감독을 소홀히 한 것으로 나타났다.

ⓒ김포시

이번 조사에서는 횡령 사건 외에도 구단의 방만한 경영 실태가 확인됐다.

김포FC는 계약 기간이 남아있는 감독의 연봉과 성과급을 인상하는 변경 계약을 체결하고 인상분을 소급 지급했다.

또 계약 기간이 시작되기 전에 사용한 숙소 임차료를 지급하는 등 기준과 근거도 없이 감독의 숙소 임차료를 장기간 부담한 것으로 조사됐다.

선수단에 승리 수당 등을 지급하면서 필요한 절차를 거치지 않거나 지급 기준을 임의로 변경하기도 했다. 포상금 지급 대상이 아닌 사무국 지원에게도 포상금을 지급한 사례도 확인됐다.

이에 따라 김포시는 횡령 사건과 재단 부실 운영 등 책임을 물어 김포FC 홍경호 대표이사를 해임하도록 구단 측에 통보했다.

또 횡령 당사자인 A씨는 물론 관리·감독 부실 책임이 있는 사무국장, 선수단장에 대해 김포FC 측에 중징계를 요구하기로 했다.

김포시는 구단 운영 체계를 근본적으로 개선하기 위한 종합 대책을 마련해 추진하기로 했다.

먼저 회계와 자금 관리 권한을 분리하고 지출 단계별 검증 절차를 강화하는 등 관리·감독 체계를 정비하고, 예산·결산이나 주요 계약에 대한 심의 절차도 점검하기로 했다. 또 기관장이나 관리자의 책임을 강화하는 방안을 추진할 예정이다.

이기형 김포시장은 "시민의 세금과 공공재원으로 운영되는 김포FC에서 중대한 사건이 발생해 무거운 책임감을 느낀다"며 "특별조사를 통해 마련한 조치 계획과 개선 대책이 김포FC의 재정 운영과 내부 통제 체계를 실질적으로 변화시키는 계기가 되도록 하겠다"고 말했다.