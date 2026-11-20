전남광주 순천시(시장 손훈모)가 문화콘텐츠 전시·체험 행사와 직업체험, 로봇 AX 페스타, 시민 화합 한마당 등 굵직한 행사를 잇따라 개최한다.

순천시는 20일과 21일 양일간 순천만생태문화교육원에서 약 1만 5000명이 참가하는 '2026 문화콘텐츠 페어 in 순천'을 개최한다.

이번 행사에는 순천에 입주한 문화콘텐츠 기업 29개사와 창작자 40명, IP 기업 11개사 등이 참여해 시민들과 문화도시 사업 성과를 공유하는 자리다.

▲순천 로봇 AX 페스타 웹 포스터ⓒ순천시

행사장은 △콘텐츠 IP 전시존 △넥스트 크리에이터존 △시민 플레이그라운드 등 3개 테마공간으로 나뉜다.

콘텐츠 IP 전시존은 국내외 인기 IP와 순천 창작 콘텐츠의 전시와 체험을 할 수 있는 공간이며, 넥스트 크리에이터존은 창작자와 콘텐츠 기업간 교류협력의 장이다. 시민 플레이그라운드는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 참여형 공간으로 구성된다.

21일 순천만잡월드 로봇과학관 일원에서는 '2026 순천 로봇 AX 페스타'가 열린다. 진로·직업 체험은 물론 다양한 첨단기술을 직접 경험하며 미래 산업에 대한 이해를 넓힐 수 있는 자리로 기대를 모으는 행사다.

KAIST 우주연구원의 특강, 로봇드론 경진대회, 캔위성 조립·발사, K-POP 로봇댄스, 피지컬 AI와 미래 세대에 대한 특강, 유튜버 김프로와 유백합과 함께하는 '미래를 상상하기' 토크 콘서트 등이 마련된다.

아울러 초·중학생 대상으로 '순천만잡월드 꿈잡(JOB) 페스티벌'이 같은 장소에서 열린다.

진로 탐색부터 직업 체험, 문화 공연까지 온 가족이 즐길 수 있도록 △꿈발견 ZONE △꿈체험 ZONE △꿈놀이 ZONE 등 3개 테마 공간을 운영한다.

순천시는 21일 오천그린광장에서 순천대 의대 유치와 한화에어로스페이스 순천사업장 준공, 시민 삶의 질 우수 평가 등 시정 주요 성과를 시민들과 함께 축하하는 '순천시민 화합 페스타'를 개최한다.

한편 순천시는 오는 23일 오전 10시 '시민의 발자취 위에, 새로운 순천을 열다'를 주제로 신청사 개청식을 연다.

순천시청은 건물이 오래되고 공간 마저 협소해 주요 부서 업무 공간이 여러 곳으로 분산되며 행정 효율성과 민원 처리의 불편함이 있었다.

신청사에는 10국 45실·과 직원 970여명이 근무하며 순천시의회도 함께 입주했다. 기존의 시청사는 철거돼 공원으로 조성된다.