▲19일 전북농협에서 전북 원예농산물의 우수성을 알리고 안정적인 판매망을 구축하기 위한 MD(상품기획자)초청 간담회가열리고 있다. ⓒ전북농협

전북농협(총괄본부장 김성훈)이 전북 원예농산물의 우수성을 알리고 안정적인 판매망을 구축하기 위해 지난 19일 MD(상품기획자)초청 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 간담회는 산지농협과 주요 품목별 MD 간 긴밀한 협력 체계를 구축해 전북 원예농산물의 경쟁력 강화와 유통 활성화 방안을 모색하고자 마련됐다.

행사에는 조영진 농협경제지주 농산물도매부 국장, 안찬우 전북농협 부본부장을 비롯해 농산구매국 과일팀·채소팀 MD와 도내 14개 시·군 원예조합공동사업법인, 지역농협 임직원 등 50여 명이 참석했다.

이날 참석자들은 전북 주요 원예농산물의 생산 및 출하 현황을 공유하는 등 실질적인 판매 확대를 위한 상호 협력 방안을 심도있게 논의했다.

김성훈 전북농협 총괄본부장은 "전북의 우수한 농산물의 판매 확대를 위해서는 산지와 소비지를 연결하는 MD와의 소통과 협력이 중요하다"며 "전북 원예농산물 판매가 확대될 수 있도록 많은 관심과 협조를 바란다"고 말했다.