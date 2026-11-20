▲전북 지역을 중심으로 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)가 확산하는 가운데 임실군 방역 관계자가 방호복을 착용하고 관내 토마토 재배 시설 내부를 점검하고 있다. ⓒ임실군

전북 지역을 중심으로 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)가 확산하는 가운데 임실군 내 토마토 재배 농가의 22%가 감염된 것으로 확인됐다.

임실군은 20일 한득수 군수 주재로 긴급 대책회의를 열고 관내 전체 농가를 대상으로 한 전수조사와 차단방역에 돌입했다.

임실군에 따르면 관내 토마토 재배 41농가(17.3ha) 중 9농가(4.29ha)에서 바이러스 감염이 확진됐다.

전국 발생 현황은 19일 기준 7개 시·도 162농가다.

이 중 전북 지역 피해만 99농가로 전체의 61%를 차지한다.

지난달 김제에서 국내 첫 감염이 확인된 지 한 달 만에 확산세가 거세지자 농촌진흥청은 위기 대응 단계를 '주의'에서 '경계'로 격상했다.

ToBRFV는 토마토·파프리카 등 가지과 작물에 감염되는 검역관리급 병해충이다.

현재까지 전용 치료 약제가 없어 예방과 조기 발견이 필수적이다.

감염 시 과실에 갈색 반점과 주름이 생기며 생산량이 30~70%까지 급감한다.

특히 종자·모종뿐 아니라 작업자의 손과 농기구, 운반 상자를 통해 시설 전체로 빠르게 전파된다.

임실군은 비확진 농가 전체에 간이 진단키트를 투입해 감염 여부를 전수 조사할 방침이다.

교차 감염을 막기 위해 임실군조합공동사업법인에 차량 소독시설을 설치하고 주요 이동 경로의 외부인 출입을 통제한다.

확진 농가의 감염 작물은 전량 폐기한 뒤 시설 소독과 재정식을 지원한다.

농가 피해를 줄이기 위한 보상 범위도 넓어진다.

농촌진흥청은 최근 심의회를 열고 기존 방제비와 모종 구입비 지원 외에 '미수확 농작물 손실보상'을 추가하기로 했다.

세부 기준은 손실보상금 평가단 회의를 거쳐 확정할 예정이다.

한득수 임실군수는 "치료 약제가 없는 치명적인 바이러스"라며 "예찰부터 차단방역, 피해 보상까지 행정력을 총동원할테니 농가에서도 문자와 알림톡으로 안내되는 방역수칙을 철저히 지켜주시길 바란다"고 밝혔다.