▲ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)은 비대면 전용 정기예금 상품인 'JB 다이렉트예금'과 'JB 다이렉트(자유만기)예금'의 금리를 최대 연 1.20%p 인상해 적용한다.

20일 전북은행에 따르면 이번 금리 인상은 단기간 여유자금을 운용하려는 고객들에게 별도의 복잡한 우대금리 조건 없이 실질적인 고금리 혜택을 제공하기 위해 3개월 이상 12개월 미만 단기 구간을 중심으로 단행됐다.

상품별 인상 내역을 보면 'JB 다이렉트예금'은 ▲3개월 만기 연 2.50%에서 연 3.70%(+1.20%p) ▲6개월 만기 연 3.45%에서 연 3.85%(+0.40%p) ▲9개월 만기 연 3.50%에서 연 3.85%(+0.35%p)로 각각 상향됐으며, 12개월 만기 금리는 기존 연 3.98%를 유지한다.

'JB 다이렉트(자유만기)예금'은 ▲3개월 이상~6개월 미만 연 2.50%에서 연 3.70%(+1.20%p) ▲6개월 이상~12개월 미만 연 3.50%에서 연 3.85%(+0.35%p)로 올랐으며, 그 외 구간은 기존 금리가 그대로 적용된다.

두 상품 모두 우대조건 충족 여부와 관계없이 기본금리만으로 약정 금리를 받을 수 있으며, 계좌당 100만 원 이상부터 가입할 수 있다.

'JB 다이렉트예금'은 3·6·9·12개월 중 선택 가입할 수 있고, 'JB 다이렉트(자유만기)예금'은 1개월 이상 24개월 이내 범위에서 월·일 단위로 만기일을 직접 지정할 수 있다.

전북은행 관계자는 "짧은 기간 여유자금을 운용하려는 고객들이 조건 없이 더 높은 금리 혜택을 누릴 수 있도록 단기 구간 금리를 중점적으로 인상했다"며 "앞으로도 고객 중심의 상품 운영을 통해 합리적이고 편리한 금융 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

한편 해당 상품은 전북은행 모바일뱅킹 앱 '쏙뱅크'를 통해 비대면으로 가입할 수 있으며, 자세한 사항은 쏙뱅크 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.