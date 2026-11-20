강원특별자치도(도지사 우상호)가 속초항과 삼척항 방파제 테트라포드 출입통제구역의 무단출입 적발 건수가 올해 급증함에 따라 도민과 방문객에게 출입 자제를 당부하고 합동 단속을 강화하기로 했다.

강원특별자치도에 따르면 해당 구역의 무단출입 적발 건수는 2023년부터 2025년까지 매년 0건을 유지했으나 올해 들어 14건으로 크게 늘었다.

▲속초항 출입통제구역. ⓒ강원특별자치도

출입통제구역 지정 이후에도 낚시 등을 목적으로 진입하는 사례가 이어지고 있다.

출입통제 대상은 속초항 북방파제·신수로방파제, 삼척항 북방파제·남방파제의 테트라포드 구역이다.

강원특별자치도는 2023년 8월부터 항만법 제28조에 따라 인명사고 발생 우려가 높은 항만시설을 출입통제구역으로 고시해 관리하고 있다.

테트라포드 구역은 발을 헛디디거나 미끄러질 경우 대형 추락사고로 이어질 위험이 크고 너울성 파도에 휩쓸려 바다로 떨어질 수 있다.

낚시나 사진 촬영 목적이라도 출입통제구역에 무단으로 들어가면 항만법에 따라 100만원 이하의 과태료를 물게 된다.

▲삼척항 출입통제구역. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 해양경찰 등 관계기관과 합동 단속을 지속하고 무단출입이 잦은 구역과 시간대를 중심으로 현장 안내와 관리를 강화하기로 했다.

안내판·통제선·차단시설의 설치 상태와 훼손 여부도 점검해 보완할 계획이다.

도내 시군·낚시 관련 단체·온라인 홍보 채널을 통해 출입통제구역 위치와 준수사항을 알리고 항만 내 위험 장소 현장 점검도 이어간다.

남진우 강원특별자치도 해양수산국장은 "출입통제구역은 도민과 방문객의 생명을 보호하기 위해 지정한 장소"라며 "잠깐의 낚시나 사진 촬영을 위한 출입도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼 현장 안내표지와 통제선을 반드시 지켜주길 바란다"고 말했다.