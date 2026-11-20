강원관광재단(대표이사 염동열)이 국내 최대 마이스 산업 박람회인 2026 코리아 마이스 엑스포에서 공동 홍보관을 운영하며 신규 행사 유치 활동과 대한민국 MICE 대상 2개 부문 수상이라는 성과를 거뒀다.

강원관광재단은 지난 17일부터 19일까지 서울 코엑스 마곡에서 열린 이번 박람회에 참가해 원주시·속초시와 공동으로 강원 MICE 홍보관을 운영했다.

▲2026 코리아 마이스 엑스포. ⓒ강원관광재단

강원관광재단은 강원 MICE 얼라이언스 회원사들과 함께 도내 주요 호텔·리조트, 회의시설, 유니크베뉴 등 강원의 개최 강점을 집중 소개했다.

국내외 학·협회와 기업회의 관계자를 대상으로 숙박 여건과 지원제도를 안내하며 2027년 이후 신규 행사 유치를 위한 비즈니스 상담을 진행했다.

춘천지역 기업 감자밭과 협업해 진행한 감자빵 이벤트와 강원 특색을 담은 홍보관 디자인은 참가객들의 높은 호응을 얻었다.

강원관광재단은 비즈니스 상담과 지역 관광자원 홍보를 연계해 강원만의 차별화된 관광 매력을 알렸다.

박람회 기간 열린 제24회 대한민국 MICE 대상에서는 2개 부문을 수상했다.

강원관광재단이 추천한 인제스피디움이 우수 유니크베뉴 부문 문화체육관광부 장관상을 받았고 재단 MICE팀 정성윤 대리가 우수 지역 CVB 부문 한국관광공사 사장상을 수상했다.

강원관광재단은 학·협회와의 협력 확대를 위해 이달 말 대한현미경학회·한국응용생명화학회·한국미생물학회·생화학분자생물학회 관계자를 대상으로 강릉컨벤션센터와 도내 주요 MICE 시설 현장답사를 추진하기로 했다.

이를 통해 2027년 학술대회 강원 유치를 위한 구체적인 협의를 이어갈 계획이다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 박람회를 통해 강원의 우수한 MICE 시설과 관광자원을 국내외 관계자들에게 알리고 신규 행사 유치를 위한 교류를 확대할 수 있었다"며 "앞으로도 지자체 및 지역 MICE 업계와 협력해 국내외 학·협회 유치 활동을 강화하고 실질적인 행사 개최 성과로 이어가겠다"고 말했다.

올해 27회째를 맞은 2026 코리아 마이스 엑스포에는 업계 관계자 5000여 명이 참가했다.