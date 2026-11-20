▲전남광주통합특별시교육청 광주청사 표지판 2026.7.3 ⓒ전남광주통합특별시교육청

AI 스마트안경과 초소형 카메라·이어폰을 이용한 신종 부정행위에 대한 우려가 커진 가운데, 전날 수능에서 스마트기기 관련 부정행위가 적발되면서 교사 임용시험에서도 응시자 전원의 귓속을 검사하고 시험 중 전파탐지기를 가동하는 등 스마트기기 점검이 강화된다.

20일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 교육청은 오는 28일 '중등학교 교사·보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁 제1차 시험'을 실시한다.

이번 시험에서는 신종 부정행위의 우러가 커진만큼 응시자가 쓴 안경에 카메라가 내장돼 있는지, 손목에 찬 시계가 스마트워치인지 등 착용 물품을 집중 점검한다. 휴대전화나 블루투스 이어폰 등 무선 통신이 가능한 기기를 소지했는지도 확인한다.

또한 응시자의 귓속과 옷소매, 단추까지 살펴 초소형 기기를 숨겼는지 확인할 방침이다. 시험장 주변 와이파이를 끄고, 시험 중에는 전파탐지기로 시험실 주변에서 송수신되는 신호를 확인한다.

응시자는 시험 시작 전 휴대전화 등 금지 물품의 전원을 끄고 감독관에게 제출해야 하고, 필기구는 지워지지 않는 볼펜 1자루만 소지할 수 있다.

시험 시작 후 금지 물품을 몸에 지니고 있거나 가방에 넣어둔 사실이 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위자로 처리될 수 있다. 부정행위에 적발되면 최대 5년까지 시험 응시가 제한된다.

이번 시험에는 전남 428명, 광주 121명 등 총 549명 선발에 3859명이 지원했다. 1차 합격자는 오는 12월 29일 오전 10시 발표된다.