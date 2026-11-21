'백수'로 만난 '백수' 리영희

초등학교 동기, 중고등학교 동기, 대학 동기, 입사 동기. 우리가 살다 보면, 많은 동기들을 만나게 된다. 리영희 선생님은, 나보다 23살이나 연상이고 나의 정신적 스승이지만. 나와 '백수 동기'다.

1970년 대학에 들어간 나는 일찍이 후진국사회연구회라는 이념서클에 들어가 운동권이 됐다. 나는 박정희와 김대중이 맞붙은 1971년 대통령선거에서 부정선거를 감시하기 위한 대학생 선거참관인으로 참가해 여러 부정선거를 목격했고 이를 여론화하기 위해 당시 야당이었던 신민당사를 방문해 국회의원선거를 보이코트하라고 요구했다가, 선거법과 정당법 위반으로 구속됐다. 다행히 용기 있는 판사('전설적'인 양헌 판사)가 보석을 허락해 얼마 뒤 석방됐다.

하지만 석방된 뒤에도 다시 군사교육훈련 반대 시위를 주도하다가 71년 10월15일 박정희가 선포한 위수령에 의해 체포되어 중앙정보부에 끌려가 조사를 받고 대학에서 제적됐다. 박정희 정권은 제적된 학생들을 강제로 군대로 보냈다. 나는 대학을 2년 일찍 들어가 징집 나이가 안 돼 군대로 못 끌려가고, 군대에 갈 나이가 될 때까지 백수로 지내야 했다.

박정희 정권의 독재에 저항해 김재준 목사, 이병린 변호사 등 재야민주인사들이 그해 봄에 결성한 재야지식인연합회인 '민주수호국민협의회'는 10·15 위수령과 학생제적 등을 비판하는 '64인 지식인 선언'을 발표했다. 리영희 선생님은 이 선언에 서명했다가, <합동통신>에서 해고되고 백수가 되고 말았다. 선생님은 나를 비롯한 학생들의 제적 등에 항의하다가 해직되셨으니, 선생님이 백수가 되는데 내가 간접적으로 일정한 역할을 한 셈이다.

"선생님, 저는 서울대학교 정치학과 재학 중 이번에 제적당한 손호철이라고 합니다." 정확한 계기는 기억나지 않지만, 1971년 겨울 나는 한 선배를 따라갔다가 선생님의 단골이었던 옛 한국일보사 근처의 허름한 술집에서 백수가 된 선생님을 백수로 만났다. 선생님은 42세, 나는 19살 때였다. 이후 선생님과 가끔 술자리에서 뵐 수 있었다.

다행히, 다음 해 봄 선생님은 한양대학교에 자리를 잡으셔서, 나보다 먼저 백수를 벗어났다. 이후 박정희 정권은 내가 큰 키 때문에 군 면제대상임에도 불구하고 내 키를 줄여 군대로 끌고 갔고, 선생님과의 술자리는 끝났다. 나는 군에서 선생님의 <전환시대의 논리>(1974)를 통해 간접적으로 선생님을 접할 수 있었다.

선생님을 다시 만난 것도 '백수'로서다. 나는 1976년 군을 제대하고 대학 복학을 기다리며 백수로 지내고 있었다. 선생님도 1976년 새로 도입된 교수재임용법에 의해 해직당해 백수가 되어 있었다. 1976년, 우리는 다시 백수로 만나 술을 자주 마셨다.

"선생님 무슨 좋은 일 있으세요?" 어느 날, 선생님의 얼굴이 너무 좋았다. 선생님의 설명을 듣고 나는 충격을 받았다. "그동안 집도 좁고 돈도 없어 글을 쓸 때는 밥상을 닦아서 사용했는데, 이번에 좀 넓은 곳으로 이사했고 책이 많이 팔려서 책상을 샀어." <전환시대의 논리>와 같은 대작이 책상이 아닌 밥상에서 쓰여진 것이라니! 나는 선생님을 '불의에 타협하지 않고 우상과 싸우는 진리의 투사'로 존경하지만, 그를 존경하는 또 다른 이유는 그의 청빈한 삶이다.

"손군, 내 삶의 지표가 뭔지 아는가?"

"아니요."

"'Think High, Live Simple!'. '생각은 높게 삶은 소박하게'야. 지식인은 그렇게 살아야 해!"

이후 물질적 유혹, 정치적 유혹에 부딪칠 때면, 나는 선생님의 이 가르침을 떠올리며 유혹을 뿌리쳤다. 선생님이 <전환시대의 논리>, <8억인과의 대화>(1977), <우상과 이성>(1977) 등을 통해 나에게 가르쳐 준 지식과 비판적 사고방식에 못지않게, 아니 어쩌면 그 이상으로, 술자리에서 선생님이 가르쳐주신 이 지침은 나의 삶에 커다란 영향을 미쳤다.

"손군, 그래도 나도 사치가 하나 있어."

"아니 선생님이 무슨 사치가 있으세요?"

"이거야"

선생님은 낡은 양복 안에 손을 넣고 무언가를 꺼냈다.

"몽블랑 만년필 아닌가요?"

"맞아, 이게 내 유일한 사치야."

의아해하는 나에게 선생님이 설명하셨다.

"다들 볼펜으로 글을 쓰는데, 나는 볼펜으로는 글을 쓸 수 없어. 글은 자신의 피로 쓰는 거야. 따라서 자신의 피를 넣듯이, 경건하게 잉크를 만년필에 넣고 그 피로 글을 쓰고 피를 다 쓰고 나면 다시 피를 넣어 글을 써야 해. 볼펜처럼 기계적으로 만들어진 펜으로 글을 쓰고 다 쓰면 던져 버리고 다시 새 펜을 사서 써서는, 영혼이 담긴 글을 쓸 수가 없어요."

'글은 자신의 피로 쓰는 것이다', 글을 쓸 때면 떠오르는 선생님의 가르침이다.

나는 얼마 뒤 복학됐고, 졸업 후 선생님이 근무했던 <합동통신>의 경쟁사였던 <동양통신>(전두환 정권은 두 통신사를 통합해 <연합통신>을 만들었고 그것이 지금의 <연합뉴스>다) 기자가 됐다. 1977년 말, 선생님이 그간의 저술에 대한 반공법위반 혐의로 구속되면서, 술자리가 중단됐다.

70%의 자본주의와 30%의 사회주의

"선생님, 저 기억하시겠어요? 손호철입니다."

"아이고 손군. 이게 몇 년 만인가? 그동안 어떻게 지냈어?"

"사연이 깁니다."

선생님을 다시 뵌 것은 십여 년이 지난 1990년대 초였다. 운동권으로 투옥, 제적, 강제징집을 겪고 어렵게 기자가 됐는데, 얼마 안 돼, 1979년 12월 전두환의 쿠데타가 터졌다. 왜 이 같은 일이 반복되는가 알고 싶어 유학을 결심했다.

당시는 유학자격시험이 있어 이를 보는 등 어렵게 입학허가를 받았지만, 기자를 관두고 유학을 간다는 것이 쉬운 일이 아니라 고민하고 있는데, 1980년 5·18 광주의 비극이 터졌다. 이를 '불순세력에 의한 폭동'으로 보도하라는 전두환에 저항해, 제작거부운동을 했다.

출입처였던 농수산부 기자실에 있는데 보안사 수사관이 찾아왔다. 제작 거부를 주도하다 도주한 김태홍 기자협회장 수첩에서 내 이름이 나왔다는 것이다. 그와 언론민주화 비밀모임을 하고 있었지만, 모른다는 자술서를 써줬다. 그리고 여권을 급행으로 발급받아서 '걸음이 나 살려라' 미국행 비행기에 올랐다.

나는 미국에서 박사학위를 받고 1988년 귀국해, 시간강사로 지내며, 대학원을 다니고 있던 젊은 진보적 정치학 연구자들의 연구모임인 한국정치연구회(이하 한정연)에 참여했다. 1990년 전남대 정치외교학과 교수가 됐고 한정연 회장을 맡게 됐다.

한정연은 매년 초에 외부 연사를 초대해 공개강의를 열었다. 당시 고르바쵸프의 페레스트로이카와 함께 소련·동구가 몰락하고 있었고 이를 어떻게 볼 것인가가 굉장히 혼란스러운 상황이었다. 나 역시 나이브한 '자유주의자'였다가 선생님의 <8억인과의 대화> 등을 통해 이 같은 생각을 벗어나기 시작했고 미국에서 공부하며 '급진적' 생각을 갖게 됐지만, 역사적 격변은 혼란스럽기만 했다.

나는 한정연 내부회의에서 <8억인과의 대화> 등을 통해 '현실사회주의국가'들에 대한 새로운 시각을 열어줬던 리영희 선생님(당시 한양대 교수)의 생각을 듣자고 제안했다. 1991년 1월26일 연세대학교에서 열린 한정연 월례 토론회 덕분에 나는 십여 년 만에 선생님을 다시 만났다.

"제가 사회주의에 관심을 가져온 것은 사회주의 그 자체보다 휴머니즘 때문이에요. 그래서 소련보다는 중국에 더 관심이 많았어요. 자본주의의 의사가 이윤에 눈이 멀어 가난한 다수를 외면하고 60살까지 살 소수부자들을 70세까지 살게 만드는 것에 관심이 있다면, 중국은 60살까지 살아야 하는데 열악한 위생환경 등 때문에 일찍 죽어야 하는 많은 민중들을 위한 의학을 추구했어요. '맨발의 의사'들이 대표적인 예이지요.

중국은 소련의 사회주의실험이 실패한 것은 인간이 이윤 동기에 물들어 있기 때문이라고 보고, 문화혁명을 통해 이윤이 아니라 공동체와 인간을 위해서도 열심히 일할 수 있는 '사회주의적 인간'을 만들어 내려고 했어요. 이윤과 물질 중심의 자본주의와 인간과 공동체를 위한 사회주의의 차이를 가장 잘 보여주는 것이, 제가 이야기해 온, 1976년의 두 사건입니다.

중국 당산에서 중국 역사상 최악의 지진이 일어나 도시 전체가 폐허가 됐어요. 하지만 주민들은 질서를 지키고 이웃을 위해 위험을 무릅쓰고 구조작업을 벌이고 사태를 잘 수습했어요. 하지만 같은 해 뉴욕에서 12시간 정전이 됐는데 살인, 강간, 방화, 약탈 등 지옥이 되고 말았어요."

여기까지는 그동안 선생님이 해오던 이야기였다. 충격은 그다음이었다.

"최근 들어 제 생각이 근본적으로 바뀌었어요. 중국이 개혁개방으로 시장경제를 도입하면서, 당산 시민들을 비롯한 중국인들은 돈에 눈이 멀어버렸어요. 이를 보면서, 나는 당산대지진 당시 당산 시민들이 보여준 인도주의와 공동체의식은 타락할 기회가 없었기 때문에 지켜졌던 순수함이었던 것이라는 걸 깨달았어요.

나는 최근 들어 그동안 내가 인간의 이기심, 소유욕을 과소평가했다는 근본적인 자성을 하고 있어요. 이기심은 인간의 본성이고 따라서 사회주의는 불가능한 이상일 따름입니다. 소련·동구와 같은 현실사회주의 실험만이 아니라 사회주의라는 이상 자체가 인간의 본성을 고려할 때 실현불가능한 꿈이에요."

고뇌에 찬 선생님의 강의를 듣자니, 나도 모르게 눈물이 흘러내렸다. 선생님도 속으로 울고 계셨을 것이다.

"그렇다고 황금만능주의적이고 비인간적인 자본주의가 다 옳다는 것은 아닙니다. 우리에게 필요한 것은 인간의 본성에 기초한 70%의 자본주의와 이의 폐해를 중화시켜 줄 수 있는 30%의 사회주의의 이상이라고 생각합니다." 70%의 자본주의와 30%의 사회주의, 선생님이 우리에게 던지신 화두다.

선생님과의 대담

"선배님, 대담 한번 해주십시요."

"누구랑 하는 대담이지요?"

"리영희 선생님이요."

"아니 내가 어떻게 선생님하고!"

"그래도 누군가 해야 하니, 해 주세요"

"알았어요. 가르침을 받는다고 생각하고 해 볼게요."

이제는 없어진 진보월간지 <말>지의 조유식 기자(그는 2000년대초 <말>지를 나와 한국 최초의 인터넷 서점인 '알라딘'을 만든 온라인경제의 선구자다)의 부탁으로 1990년대에 두 차례 선생님과 대담을 가졌다.

첫 번째 대담은 전남대 교수로 재직 중이던 1993년 3월 리영희선생님의 한양대학교 연구실에서 가진 소련·동구 몰락 이후의 세계질서와 우리가 나가야 할 방향에 대한 대담이다. 내가 질문하고 선생님이 답하는 방식의 이 대담은 1993년 4월 말지에 "대민족주의와 아시아시민연대로 나아가자"라는 제목으로 실렸다.

"이번에 복권되신 것을 축하드립니다. 우리 민족은 지난 세기말 제국주의 열강이 각축하는 서세동점의 시기에 외적 도전에 제대로 대응하지 못함으로써 식민지로 전락하는 비운을 겪었습니다. 한 세기가 지난 20세기 말 상황에서 또다시 내외의 심각한 도전에 직면해 있습니다. 외적으로는 사회주의의 몰락에 따른 탈냉전 신질서의 도전에 직면하고 있습니다.

내적으로는 성장일변도 정책이 낳은 모순의 폭발로 80년대 이후 사회적 격동기를 겪다가 30년 만의 문민정부의 출범으로 그 모순을 해결해야 하는 시점에 와 있습니다. 오늘은 주로 외적 도전의 실체를 규명하고 그에 대응하는 우리의 국가적 과제를 점검해보고자 합니다. 리영희 선생님, 어떻게 생각하시는지요?"

"소련·동구가 멸망했지만, 세계적 차원에서 볼 때, 미국의 국가적 잠재력은 지속적으로 하강하고 있고, 정치경제분야에서 미국의 영향력은 실제 축소되고 있습니다. 그러나 전략적, 군사적 측면에서 미국은 여전히 유일패권전략을 견지하고 있습니다. 이는 미국이 향후 8년간 무려 1800억달러에 달하는 핵전략비용을 지출할 계획으로 있는 것만 봐도 분명합니다.

동북아에서도 미국의 전략적 군사적 역할은 당분간 변하지 않을 것입니다. 동북아에서 구소련과 중국의 전략적 위치가 명확히 변화했음에도 불구하고 미국의 이 지역에서의 전략적 태도는 냉전시대와 별반 다를 바가 없습니다."

이렇게 시작된 대담에서 선생님은 제목처럼 미국의 유일패권체제에 대항하기 위해 아시아가 개별 국가를 넘어선 '대민족주의'로 나아가고 아시아의 시민들과 시민단체들이 국경을 넘어 연대해 가야 한다고 주장했다.

▲리영희 선생이 손호철 교수와 함께 소련·동구 몰락 이후의 세계질서와 우리가 나아갈 방향에 대해 논의한 대담 기사 '"대민족주의와 아시아시민연대로 나아가자"' ⓒ월간 말. 1993. 4.

이라크 전쟁 '덕분에' 마지막으로 뵌 선생님

"선생님, 건강이 안 좋아지셨다는데, 마침 그 때 제가 미국에 안식년 중이어서 몰랐습니다. 귀국해서 선생님이 쓰러지셨다는 이야기를 들었지만, 민교협(민주화를 위한 전국교수협의회) 상임공동의장을 맡아 바쁘게 이곳저곳 뛰어다니다 보니, 찾아 뵙지도 못했습니다. 죄송합니다."

2003년 봄, 나는 선생님이 이사하신 산본아파트로 선생님을 찾아갔다. 당시 부시 행정부는 '예방전쟁'이라는 논리 아래 존재하지도 않는 대량살상무기가 존재한다는 가짜뉴스를 내세워 이라크를 침공했다. 미국은 노무현 정부에 참전을 압박했고 노무현 정부는 한미관계 등을 고려해 비전투병력을 파병하기로 입장을 정했다.

이에 민교협, 참여연대 등 시민사회단체들은 2003년 3월31일 명동성당 앞에서 각계 대표들이 참석한 가운데 '미국의 이라크전쟁 반대와 한국정부 파병 반대' 기자회견을 하고 농성을 하기로 결정했다.

"몇 년 전 뇌졸중으로 쓰러지신 뒤 바깥 활동을 끊으셨지만, 사태가 사태니만큼 리영희 선생님이 한 마디 해 주시면 큰 힘이 될 것 같습니다. 아무래도 오랜 친분이 있는 손 교수가 댁으로 가서 부탁드리는 것이 좋을 것 같습니다." 준비모임의 결정에 따라, 나는 산본으로 선생님을 찾아가 부탁드렸다. 선생님은 흔쾌히 승낙하셨다. 31일 아침 댁으로 찾아가 선생님을 모시고 명동으로 향했다. 선생님이 지팡이를 짚고 나서는 모습을 보자, 가슴이 너무 아팠다.

"선생님, 이제 약주는 끊으셨겠네요?" "그렇지, 그래도 와인은 한 두잔 해." "아 그래요? 제가 분당에 사니, 이번 일 정리되면 한번 모시고 가서 와인 한번 대접하겠습니다." "좋지."

이야기를 나누는 동안 우리는 명동성당에 도착했다. 선생님은 까랑까랑한 목소리로 이라크전쟁의 부당성과 한국군 파병 반대 이유를 토해 내셨다.

"정부가 한미동맹을 위해 한미상호방위조약에 따라 파병한다고 하는데, 이 조약은 대상국이 외부로부터 무력공격을 받았을 때에만 군사공조를 할 수 있게 되어 있고 그 범위도 태평양지역에만 한정되어 있습니다. 미국은 이라크로부터 공격을 당한 것이 아니라 미국이 이라크를 침공하고 있는 침략전쟁이며 태평양지역이 아니기 때문에 한미상호방위조약에 의해 파병한다는 것은 말도 되지 않습니다.

파병이유로 국익 운운하는데, 미국과 파병에 따른 경제지원에 관한 비밀협상이 있는지, 공개된 한미상호방위조약 이외에 비밀조약이 따로 있는지, 파병이유를 국민 앞에 떳떳하게 밝힐 것을 요구합니다.

파병이 왜 남북관계에 도움이 됩니까? 도움이 된다면 왜 도움이 되는지, 그런 묵시적 명시적 또는 문서로 된 근거가 있는지 국민이 알 수 있도록 제시해야 합니다. 막연히 파병을 안 하면 미국의 대북정책에 발언권이 없어질 것이라는 추상적인 논리로 파병해서는 안 됩니다."

우리는 뜨겁게 박수를 쳤고, 선생님은 발언을 계속했다.

"한 국가의 민족이 인류의 보편적인 가치에 따라 존경받을 기회는 그리 흔하지 않습니다. 긴 세월에 걸쳐 국민들이 쌓아온 도덕성의 결과를 인정받고 평가되는 것입니다. 우리 국민이 미제국주의의 이라크침략에 마음을 합쳐 싸워야 하는 이유는 우리가 그 같은 민족이라는 것을 스스로 증명하고 존경을 받아야 하기 때문입니다.

미국의 간악한 전쟁에 우리가 공범자이자 방조자가 돼야 할 이유가 없습니다. 우리 국민은 평화를 사랑하며 민주적, 인류애적, 인도적 감각과 철학에 있어서 뛰어나다는 것을 세계에 과시해야 합니다.

우리 정부와 노무현 대통령은 착각하고 있습니다. 부시 행정부는 미국과 물질적 이익만을 위해 결정하는 집단입니다. 인류애는 그들이 고려하는 가치가 아닙니다. 우리는 전쟁 없이는 살 수 없는 군사자본, 석유자본, 오직 힘의 오만에 가득 찬 부시 등 소수집단이 아닌 온 인류 공통의 염원을 알아차려야 합니다."

▲ 2003년 3월 31일 명동성당 앞, 미국의 이라크 침공과 노무현 정부 파병에 반대하는 비상국민회의를 제안하는 기자회견. 사회를 보는 필자(손호철)와 앞줄 오른쪽에서 세 번째 앉아 있는 리영희 선생. ⓒ리영희재단

나는 시민사회단체들의 대표로 이날의 선언문을 들고 청와대를 방문해 라종일 국가안보보좌관을 만나 시민사회의 파병반대 의사를 직접 전달했다. 노무현 정부는 선생님과 시민사회단체들의 고언을 무시하고 파병을 단행했다.

얼마 뒤 나는 허탈한 마음에 선생님 댁을 찾아가 선생님을 모시고 나가 간단히 와인을 대접했다. 그리고 다시 민교협 일 등에 쫓겨 선생님을 챙기지 못했다. 몇 년 뒤, 나는 선생님의 타계 소식을 들었다. 부시의 이라크 침공 '덕'으로. 노무현 정부의 이라크 파병 '덕'으로 가질 수 있었던 와인 자리가 선생님을 뵌 마지막 자리가 되고 말았다. 더 자주 찾아뵙지 못한 것이 죄송스럽기만 하다.

선생님은 떠나셨지만, 선생님이 제게, 아니 우리 모두에게 남긴 가르침은 영원히 남아 있다. 선생님, 그립습니다!

'Think High, Live Simple!.'

'글은 피로 쓰는 것이다.'

'우리에게 필요한 것은 70%의 자본주의와 30%의 사회주의다.'

▶리영희재단 홈페이지(https://rheeyeunghui.or.kr/)

▶리영희재단 뉴스레터 구독신청(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjPV25FQhZacYxpJo3f--WJE6SNg9Nc2Y_flCzFDOqkyZG0g/viewform)