2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 부산·울산에서는 스마트기기 관련 부정행위 4건이 적발됐다. 부산에서는 영어듣기 방송 지연과 타종 오류 등 혼선이 빚어졌고, 두 지역의 결시율도 지난해보다 상승했다.

20일 부산·울산시교육청과 교육부 등의 발표를 종합하면 부산에서는 64개 시험장에 2만9181명, 울산에서는 28개 시험장에 1만1246명이 수능 응시를 신청했다.

▲한성숙 국무총리가 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 수능 부정행위 대응 태스크포스(TF) 1차 회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

부산에서는 부정행위 3건이 확인됐다. 한 시험장에서는 위급재난문자에 경보음이 울린 유심칩 없는 휴대전화가 1교시 종료 후 복도에 놓인 가방에서 발견됐다. 다른 시험장에서는 무선 이어폰이 적발됐으며, 휴대전화 소지를 자진신고한 수험생도 퇴실 조치됐다.

시험 운영에도 차질이 빚어졌다. 해운대구에서는 영어듣기 방송이 7분 늦어져 전체 일정이 순연됐고 북구에서도 방송이 1분 지연됐다. 남구에서는 수학시험 시작과 종료를 알리는 종이 각각 30초 일찍 울렸다. 동구에서는 수험생이 화장실에서 쓰러져 병원으로 이송되기도 했다.

울산에서도 4교시 시험 도중 위급재난문자로 가방 속 스마트폰 경보음이 울리면서 수험생 1명이 적발됐다. 부산과 울산에서 적발된 4명은 부주의에 따른 부정행위로 분류돼 올해 시험이 무효 처리될 예정이다.

결시율도 동반 상승했다. 부산의 1교시 결시율은 지난해 6.62%에서 6.84%로 올랐지만 전국 17개 시·도 가운데 가장 낮았다. 울산은 7.41%에서 7.75%로 상승했다. 두 지역 모두 전국 평균 9.97%를 밑돌았다.

전국적으로는 스마트기기 등 전자기기 관련 부정행위가 111건 적발됐다. 전날 잠정 집계보다 13건 늘어난 수치로 위급재난문자를 통한 적발이 54건, 다른 방법으로 적발된 사례가 52건이었다. 시험 도중 스마트기기를 실제 활용한 사례도 5건 확인됐다.

올해 수능은 국어와 영어가 지난해보다 쉽게 출제됐고 수학은 비슷하거나 다소 어려웠다는 분석이 나왔다. 교육부는 부정행위 심의와 이의신청 절차를 거쳐 최종 처분을 결정하고 성적 통지일인 12월 11일 이전에 관련 절차를 마무리할 방침이다.