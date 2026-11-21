▲신동이 전주시의원 ⓒ전주시의회

전북 전주시가 85억원을 들여 건립한 김치산업관이 민간업체에 운영을 맡긴 지 9개월 가까이 되도록 김치를 단 한 번도 생산하지 않은 것으로 나타났다.

신동이 전주시의원은 20일 농업기술센터 행정사무감사에서 김치산업관 부실 운영과 전주시 관리·감독 문제를 질타했다.

전주시는 지역 농산물 소비 촉진과 김치 제조업체 육성을 위해 국비 30억원, 시비 55억원을 들여 지난 2022년 김치산업관을 건립했으나 2024년에도 입주업체가 단 한 곳에 불과하는 등 운영에 어려움을 겪었다.

이후 전주시는 익산 소재 농업회사법인에 올해 3월부터 5년간 시설 사용을 허가했다. 첫해 사용료는 5510만원이다.

그러나 해당 업체는 김치 생산, 전주지역 농산물 사용, 김치 체험 프로그램 운영 등 당초 약속을 하나도 이행하지 않은 것으로 파악됐다.

이에 전주시는 "중동전쟁 여파"라며 "지역 농산물 사용과 김치 체험은 내년에 이뤄지도록 노력하겠다"고 밝혔다.

신 의원은 "사용허가 조건에 실적 보고와 점검 장치가 있는데도 쓰지 않았다면 그것은 업체가 아니라 전주시의 책임"이라며 "전주시가 85억원을 들여 임대업을 하려던 것이 아닌 지역 농가에 힘이 되고 시민에게 김치 교육과 체험의 기회를 주려는 데 있다"고 강조했다.

그러면서 운영 실적을 점검하고 허가 조건을 이행하지 않을 경우 상응하는 조치를 취할 것을 촉구했다.