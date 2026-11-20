한국산업단지공단과 한국디자인진흥원(원장 강윤주)은 20일 국회 의원회관 제2소회의실에서 '산업안전디자인 국회 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 산업재해 예방을 위해 근로자가 위험을 보다 쉽게 인지하고 안전하게 행동할 수 있는 작업환경을 만드는 데 디자인이 어떤 역할을 할 수 있는지 살펴보고, 그동안의 현장 적용 성과와 향후 확산 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

박희승 국회의원실, 정진욱 국회의원실, 송재봉 국회의원실, 김남준 국회의원실이 주최하고 한국산업단지공단과 한국디자인진흥원이 공동 주관한 이날 행사에는 제조기업과 디자인기업, 관계기관, 분야별 전문가 등 100여 명이 참석했다.

■ 근로자 눈높이에서 다시 설계한 안전… 산업단지 입주기업 44개사 지원

양 기관이 2021년부터 공동 추진 중인 ‘안전서비스디자인사업’은 근로자의 행동과 작업환경을 분석해 위험요인을 보다 쉽게 인지하고 안전한 행동을 유도하도록 작업환경과 정보체계, 동선 등을 개선하는 사업이다. 근로자의 행동 패턴과 작업 환경을 분석해, 복잡한 동선을 색상으로 구분하고 충돌 사각지대에 스마트 센서를 설치하는 등 위험을 직관적으로 인지하도록 돕는 사업이다. 올해까지 총 44개 산업단지 입주기업이 이 사업을 통해 근로자 중심으로 작업환경과 정보, 동선을 개선하는 등 안전 개선 효과가 나타나고 있다.

■ AI·스마트 기술 활용한 안전디자인… 현장 적용 사례 공유

세미나 1부에서는 ‘서비스디자인을 통한 산업현장 혁신’을 주제로 생생한 현장 적용 사례가 공유됐다. ▲㈜텐지노그룹의 ‘노동자 중심 안전 인프라 구축 사례’를 시작으로, ▲㈜감성플랜은 생성형 AI를 활용한 안전디자인 표준 모델을 제시했다. ▲㈜디자인와우앤파트너스는 공장 내 차량과 보행자의 충돌 사고를 예방하는 ‘스마트 기반 충돌사고 예방 안전디자인’ 적용 사례를 발표해 눈길을 끌었다. 이어 창원국가산단 입주기업인 ㈜대건테크가 AI 시뮬레이션을 통해 복잡한 다층 구조 공장의 동선을 재설계한 실제 기업 적용 후기를 생생하게 전달했다.

■ 3천487건 사고 데이터 분석… 중장기 안전디자인 로드맵 제시

2부에서는 홍익대학교 이현성 교수가 산업재해 사고사례 3천487건을 분석한 ‘산업안전디자인 로드맵’ 연구 결과를 발표했다. 이 교수는 사고 빈도와 디자인 개입 효과를 기준으로 30개의 핵심 과제를 선정하고, 산업 현장 전반으로 안전디자인을 확산하기 위한 단계별 로드맵을 제시했다.

이어진 3부 ‘안전 Talk’ 패널 토론에서는 유병철 HCI컨설팅 대표가 좌장을 맡아 발표자 및 참석자들과 질의응답을 진행하며, 안전디자인이 더 많은 일터로 확산되기 위한 과제와 협력 방안을 논의했다.

강윤주 한국디자인진흥원 원장은 “산업재해를 줄이기 위해서는 노동자가 위험을 쉽게 알아차리고 안전하게 행동할 수 있는 환경을 만드는 디자인의 역할이 필요하다”며 “안전디자인이 개별 사업장의 시범 적용을 넘어 산업현장 전반으로 확산되기를 기대한다”고 말했다.

김대자 한국산업단지공단 이사장은 “안전을 위한 정책과 제도가 현장에서 더 큰 효과를 거두기 위해서는 근로자가 위험요인을 쉽게 인지하고 안전수칙을 자연스럽게 실천할 수 있는 환경이 뒷받침돼야 한다”며 “그동안 현장에서 효과를 확인한 산업안전디자인을 산업단지 전반으로 확산해 기업과 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는데 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.