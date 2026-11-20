한국장학재단은 20일부터 취업 후 상환 학자금대출 이자면제 대상을 비수도권 대학생 중 기준중위소득의 200%(학자금지원 8구간) 이하인 학생까지 확대한다고 밝혔다.

이번 조치는 2026년 5월 19일 공포돼 20일부터 시행되는 '취업 후 학자금 상환 특별법' 개정에 따른 것이다.

법 시행에 따라 이자면제 대상이 기준중위소득의 130%(학자금지원 6구간)이하(수도권·비수도권 공통)에서 비수도권 대학생의 경우 기준중위소득의 200%(학자금지원 8구간)이하까지 확대된다.

이에 따라 2026년 11월 20일부터는 기존에 이자면제 대상이 아니었던 비수도권(지역대학) 학생 중 기준중위소득의 200%(학자금지원 8구간) 이하인 학생도 별도의 신청절차 없이 이자면제 혜택을 받을 수 있게 된다.

취업 후 상환 학자금대출 이자면제는 대출 실행 시점의 소득수준에 따라 결정되며, 기존 대출자의 경우, 법 시행일(’26.11.20.) 이후 발생하는 이자부터 면제 적용된다.

박창달 한국장학재단 이사장은 “비수도권 대학생의 취업 후 상환 학자금대출 이자면제 대상 확대로 청년층의 학자금대출 상환 부담을 덜어줄 뿐만 아니라 지역 균형 발전에 이바지할 것으로 기대한다”며, “한국장학재단은 앞으로도 청년의 학자금대출 상환 부담 경감을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.