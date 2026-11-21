▲최명권 전주시의원 ⓒ전주시의회

정부 경영평가에서 최고 등급을 받은 전북 전주시설공단이 전주시 종합감사에서는 모든 부서에서 관리 부실을 지적받은 것으로 드러났다.

최명권 전주시의회 행정위원장은 20일 전주시설공단 행정사무감사에서 공단의 내부관리 부실과 미흡한 후속 조치를 촉구했다.

공단은 지난 8월 행정안전부 지방공기업 경영평가에서 전국 268개 기관 중 20곳에만 주어진 최고 등급인 '가' 등급을 받았다.

그러나 지난 4월 전주시 종합감사에서는 채용·인사관리 부적정과 직원 복무관리 소홀 등 행정상 30건, 재정상 542만7000원, 신분상 13명 조치가 요구됐으며 예산집행과 회계·계약관리는 모든 부서에서 지적됐다.

최 위원장은 "전 부서에서 같은 유형이 반복됐다는 것은 개인의 실수가 아니라 내부통제가 작동하지 않았다는 뜻"이라며 "30건 가운데 27건의 조치가 '업무연찬 실시'에 그쳐 실제로 무엇이 바뀌었는지 알 수 없다"고 강조했다.

지난해 필기시험 불합격자를 최종 합격시켜 국정감사에서까지 지적받았지만 채용비위 관련자를 성과급 지급 대상에서 제외하는 규정 개정도 아직 마무리되지 않았다.

최 위원장은 채용비위 관련자도 최고 등급에 따른 성과급을 받을 수 있다며 지급 보류 방안 검토를 요구했다.

아울러 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받는 이연상 이사장의 문제도 거론됐다.

이 이사장은 지난 6·3 지방선거를 앞두고 직원들에게 우범기 당시 전주시장 지지를 독려한 혐의를 받고 있으며 앞서 <프레시안>과 통화에서 관련 의혹을 부인했다.

전주시는 지난달 이 이사장 사건이 송치되면 직무정지 여부를 검토할 방침이라고 밝힌 바 있다.

최 위원장은 "직원 400여 명을 둔 전주시 최대 산하기관 수장이 수사를 받는 상황에서 조직의 정치적 중립과 내부 신뢰를 지킬 경영 대책이 있어야 한다"고 강조했다.