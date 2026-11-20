태백시의회(의장 고재창)가 20일 제299회 제2차 정례회를 개회하고 다음 달 18일까지 29일간의 의사일정에 돌입했다.

이번 정례회에는 2027년도 본예산안과 태백시 각종 위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 등 19건의 안건이 상정됐다.

▲제299회 제2차 정례회 개회. ⓒ태백시의회

태백시의회는 오는 23일부터 다음 달 1일까지 집행부를 대상으로 행정사무감사를 실시한다.

이어 다음 달 2일부터 3일까지 조례안 등을 심사하고 4일부터 17일까지 2027년도 당초예산안 심의를 진행한다.

고재창 의장은 개회사에서 시민 행복을 위한 의정활동 방향으로 투명한 의회 구현, 시민 최우선 의정활동, 집행부에 대한 합리적 견제와 소통을 통한 정책 발굴을 제시했다.

고 의장은 특히 내년도 예산안 심의와 관련해 "집행부가 2027년도 당초예산 규모를 올해보다 471억원 감소한 5536억원 규모로 제출했는데 예산이 줄어든 만큼 지역경제가 더 어려울 것으로 생각된다"고 말했다.

이어 "비효율적인 사업이나 불요불급한 예산, 낭비성 예산을 철저히 심사해 소중한 예산이 지역민·청년 일자리 창출, 민생경제 회복, 취약계층 보호 등 시민을 위한 사업에 효율적으로 배분되도록 살펴달라"고 당부했다.