춘천시(시장 육동한)가 강원특별자치도 창업도시 대표도시 선정에 이어 중소벤처기업부의 창업도시 최종 선정을 위해 지역 유관기관과 역량을 결집하기로 했다.

춘천시는 20일 춘천상공회의소에서 강원대학교, 한림대학교, 강원창조경제혁신센터 등 15개 유관기관이 참여한 가운데 제25차 춘천시 창업혁신협의회를 열었다.

▲제25차 춘천시 창업혁신협의회. ⓒ춘천시

이날 협의회에서는 정부 창업도시 공모 대응을 위한 기관 간 협력 방안을 논의하고 춘천형 창업지원 통합플랫폼 개선 성과와 지역 창업브랜드 스테이션 C의 지속가능한 운영 방안을 공유했다.

춘천시는 지난 4일 강원특별자치도 창업도시 대표도시로 선정돼 원주·강릉이 협력도시로 참여하는 광역 창업생태계 조성사업의 중심 역할을 맡게 됐다.

중소벤처기업부의 창업도시 조성사업은 수도권에 집중된 창업 인프라와 투자·인재를 지역으로 확산하기 위한 정부 사업이다.

오는 30일까지 공모 신청을 마치고 다음 달 평가를 거쳐 내년 1월 최종 선정한다.

최종 선정 시 4년간 약 600억원의 국비 직접지원과 함께 정부 지원사업 연계가 이뤄진다.

춘천시는 강원대와 한림대, 후평산업단지를 거점으로 바이오·의료와 인공지능·데이터 분야의 경쟁력을 키우기로 했다.

바이오 국가첨단전략산업 특화단지, 강원연구개발특구, 양대 글로컬대학 등 기존 산업·연구 기반을 활용해 기업 성장과 투자, 지역 정착까지 이어지는 창업지원체계를 구축할 구상이다.

협의회에서도 치열한 바이오 분야 지역 간 경쟁 속에서 강원만의 차별성을 확보하고 기관별 역할을 분담하는 방안을 집중 조율했다.

▲제25차 춘천시 창업혁신협의회. ⓒ춘천시

춘천의 창업 지표는 강원권 최고 수준이다.

올해 10월 기준 춘천의 벤처기업은 296개로 강원 전체 벤처기업의 37.1%를 차지한다.

인구 1만명당 벤처기업 수도 10.39개로 도내 18개 시군 가운데 가장 많다.

2026 글로벌 스타트업 생태계 지수에서도 강원 1위, 전국 9위를 기록했다.

춘천시는 이날 스테이션 C 창업지원 통합플랫폼 개선 결과도 공개했다.

개편된 플랫폼은 AI 기반 대화형 사업공고 검색, 기업 맞춤형 지원사업 추천, 창업상담 기능을 제공한다.

지원사업 신청부터 선정 결과 확인·일정 관리까지 한곳에서 처리할 수 있으며 나라장터 공공조달 정보 연계와 모바일 이용환경 개선도 마쳤다.

23개 협력기관과 22개 창업공간, 7개 공동업무공간을 연결하는 스테이션 C는 기업 성장단계별 지원을 통해 매출 225억원, 고용 207명, 투자 108억원의 성과를 냈다.

▲제25차 춘천시 창업혁신협의회. ⓒ춘천시

춘천시는 한림대 글로컬대학30 사업 종료 이후에도 협력체계가 유지되도록 공동사업 확대와 상설 운영조직 구축, 외부재원 확보 등 중장기 발전방안을 마련할 계획이다.

육동한 춘천시장은 "강원 대표 창업도시 선정은 지역 대학과 창업지원기관이 함께 구축해 온 협력체계와 창업 기반을 인정받은 결과"라며 "춘천이 가진 바이오·첨단산업 기반과 대학의 연구 역량, 기관 간 협력을 결집해 정부 창업도시 최종 선정까지 이어가겠다"고 말했다.