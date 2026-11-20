김원일 의장이 이끄는 부산 기장군의회가 군민 제보를 활용한 행정사무감사와 8459억원 규모의 내년도 예산 심사에 나섰다. 해외출장 예산을 줄이며 강조해 온 민생 중심 의정활동을 군정 전반에 대한 점검과 재정 심사로 이어가는 행보다.

기장군의회는 20일 제1차 본회의를 열고 다음 달 18일까지 29일간의 제300회 정례회 일정에 돌입했다. 이번 회기에서는 2026년도 행정사무감사와 2027년도 본예산안 심사가 핵심적으로 다뤄진다.

▲기장군의회가 20일 제300회 정례회 제1차 본회의를 열고 2026년도 행정사무감사와 2027년도 본예산안 심의 등 29일간의 의사일정에 돌입했다.ⓒ기장군의회

앞서 군의회는 올해 공무국외출장 예산을 전액 반납한 데 이어 의원 9명 전원 합의로 내년도 출장 예산도 편성하지 않기로 했다. 불요불급한 지출을 줄이고 군민 생활과 직결된 민생 현안에 집중하겠다는 취지다.

행정사무감사에도 군민 목소리를 반영할 계획이다. 군의회는 지난 6일부터 16일까지 군정 관련 위법·부당 행위와 예산 낭비 사례 등을 제보받았다. 오는 26일부터 다음 달 4일까지 진행되는 감사에서 이를 토대로 군정의 문제점을 살피고 개선 방안을 마련할 방침이다.

지역 현안에 대한 대응도 이어졌다. 이날 본회의에서는 KTX 노포역(가칭) 신설과 동남권 연계교통망 구축, 정관 신정고 제2캠퍼스 운영계획 구체화 및 내년도 예산 반영, 유기묘 보호·치료와 길고양이 중성화·입양 연계시설 조성을 촉구하는 건의안 3건이 원안 가결됐다.

김 의장은 "군민의 뜻을 의정의 중심에 두고 책임 있는 견제와 협력으로 지역 발전과 군민 행복을 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다. 겨울철 한파와 화재 등 재난·안전사고에 대한 철저한 대비도 당부했다.

이번 정례회는 김 의장이 강조해 온 민생 중심 의정의 실천 여부를 확인하는 자리이기도 하다. 군민 제보를 행정사무감사에 활용하고 주요 사업의 예산 편성과 집행 적정성을 살피는 등 의회 본연의 견제·감시 기능에 무게를 뒀다.

한편 기장군의회는 오는 23일부터 올해 마지막 추가경정예산안 등을 심사하고 다음 달 8일부터 17일까지 내년도 본예산안을 심의한다. 18일 제3차 본회의에서 상정 안건을 최종 의결하며 정례회를 마무리한다.