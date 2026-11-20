횡성군(군수 장신상)이 20일 횡성군청 2층 소회의실에서 재원횡성군민회 임원 초청 간담회를 열고 출향 군민과의 소통과 교류·협력 방안을 논의했다.

이번 간담회는 지난 10월 21일 열린 출향인사 초청 간담회에 이어 지역별 출향 단체와의 소통 폭을 넓히고 출향 군민의 다양한 의견을 군정에 반영하고자 마련했다.

▲재원횡성군민회 임원 초청 간담회. ⓒ횡성군

이날 자리에는 박완식 재원횡성군민회장을 비롯한 임원 12명과 장신상 횡성군수 등 군 관계자들이 참석했다.

횡성군은 이날 횡성인재육성장학회의 1·1·1 모금 운동과 횡성군 고향사랑기부제 주요 내용을 공유하고 횡성군 출향군민 지원에 관한 조례 전부개정 추진 사항을 안내했다.

이어 출향단체 운영과 고향 발전에 관한 임원진의 의견을 청취했다.

횡성군은 출향 군민과의 교류 범위를 고향 방문과 지역 행사 참여에 그치지 않고 지역 농·축·특산물 홍보, 관광 활성화, 지역경제 발전 등 다방면으로 넓히기로 했다.

특히 원주와 횡성이 지리적으로 인접한 생활권을 이루고 있는 만큼 재원횡성군민회가 두 지역을 잇는 가교 역할을 수행하도록 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.

횡성군은 이날 수렴한 건의 사항을 지난 10월 출향인사 간담회 의견과 함께 정리해 소관 부서별 검토를 거쳐 수용 여부와 처리 계획을 세울 방침이다.

장신상 횡성군수는 "고향을 떠나 생활하면서도 횡성에 변함없는 관심과 애정을 보내주시는 재원횡성군민회 임원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "원주와 횡성의 가까운 거리만큼 마음의 거리도 더 좁혀 나가고 출향군민 여러분의 경험과 지혜가 고향 발전으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.