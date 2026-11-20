34년 전 초임 교사 시절 제자들과 나눴던 강삼영 강원특별자치도교육감의 소중한 기억이 후배 제자들과 따뜻한 동행으로 다시 피어났다.

강삼영 강원특별자치도교육감이 20일 교직의 첫 출발점인 죽리초등학교 6학년 학생 13명과 함께 현장체험학습 죽리초 '감동(監同)투어'에 참여해 잊지 못할 하루를 보냈다.

▲감동(監同)투어. ⓒ강원특별자치도교육청

감동투어는 교육감의 감(監)과 함께한다는 의미의 동(同)을 결합한 이름이다.

강삼영 교육감은 이날 가슴에 '담임 강삼영'이라는 정겨운 이름표를 달고 교실에 들어서며 일일 담임교사로 변신했다.

이번 동행은 1992년 죽리초로 첫 발령을 받은 초임 교사 강삼영이 당시 바다를 한 번도 본 적 없던 제자들을 데리고 동해안 바닷가를 찾았던 깊은 인연에서 비롯됐다.

▲감동(監同)투어. ⓒ강원특별자치도교육청

강산이 세 번이나 변하는 세월이 흘렀지만 당시 제자들이 지금도 가슴속에 소중히 간직하고 있는 그날의 감동을 오늘날 죽리초 학생들에게 그대로 전해주고자 마련한 자리였다.

강삼영 교육감과 죽리초 학생들은 이날 양양과 속초 일원을 누비며 교실 밖 배움의 즐거움을 만끽했다.

먼저 양양 강원특별자치도교육청국제교육원을 찾은 강삼영 교육감과 학생들은 위생모와 앞치마를 나란히 둘러매고 원어민 교사와 함께 요리와 세계시민교육 프로그램에 참여했다.

▲감동(監同)투어. ⓒ강원특별자치도교육청

서툴지만 정성껏 재료를 다듬고 서로 웃음을 나누며 교실 너머 넓은 세상을 직접 보고 듣는 시간을 가졌다.

이어 속초로 이동한 일행은 동해안 백사장에서 서로의 손을 맞잡고 푸른 하늘 아래 모래밭을 힘차게 내달렸다.

34년 전 스승과 제자가 함께 밟았던 동해안의 모래사장 위에서 강삼영 교육감과 아이들은 환한 웃음꽃을 피우며 세대를 뛰어넘는 사제의 정을 나눴다.

▲감동(監同)투어. ⓒ강원특별자치도교육청

속초아이대관람차에 올라 고장의 아름다운 자연을 한눈에 담았고 앙젤루스 소원테마파크에서는 각자의 꿈과 바람을 적은 꿈 비행기를 하늘 높이 날려 보냈다.

강삼영 교육감은 "교직을 처음 시작했던 죽리초 학생들과 다시 만나 함께 배우고 이야기할 수 있다는 것 자체가 매우 뜻깊었다"며 "이번 하루가 학생들에게 오래 기억되는 즐거운 추억이자 새로운 사람, 새로운 장소를 만나 자신의 가능성을 더 넓게 바라보는 계기가 되었길 바란다"고 말했다.