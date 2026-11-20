춘천시(시장 육동한)가 올해 35개 장애인 평생학습 프로그램을 운영하며 이어온 배움의 성과를 시민들과 공유했다.

춘천시는 20일 춘천시평생학습관에서 장애인 학습자와 시민 등 200여 명이 참석한 가운데 2026년 장애인 평생학습도시 성과공유회 및 토크콘서트를 개최했다.

▲2026년 장애인 평생학습도시 성과 공유회. ⓒ춘천시

춘천시는 올해 국비 4540만원을 포함한 총 1억6610만원을 투입해 장애인 평생학습도시 운영사업을 추진했다.

춘천시평생학습관을 비롯한 24개 기관이 참여해 장애 유형과 특성을 고려한 35개 프로그램을 운영했다.

장애인 530명을 포함해 총 1093명이 참여했다.

춘천시가 직접 운영한 4개 과정과 지역 내 장애인 관련 기관·단체 등에 위탁한 31개 과정을 통해 학습 기회를 넓혔다.

무인 정보 단말기 사용법을 배우는 디지털 생활교육부터 가죽 창작활동까지 일상생활과 자립 역량을 높이는 다양한 강좌를 진행했다.

이날 행사에서는 장애인 학습자들이 직접 무대에 올라 한 해 동안 쌓아온 결실을 선보였다.

올해 결성된 장애인 평생학습동아리 또르림이 텅드럼 연주를 들려줬고 제6회 춘천시 평생학습축제 동아리 경연대회 장려상 수상팀인 사랑Dream예술단이 댄스 공연을 펼쳤다.

이어 장애인 학습자와 운영기관 관계자들이 학습 경험과 성과를 나눴다.

시각장애인 아나운서이자 작가인 허우령 씨가 '보이지 않던 나의 가능성을 찾기까지'를 주제로 강연했다.

춘천시평생학습관 5층 로비에는 24개 기관·시설·단체와 5개 장애인 평생학습동아리의 활동사진과 결과물을 전시했다.

전시는 오는 26일까지 이어진다.

▲2026년 장애인 평생학습도시 성과 공유회. ⓒ춘천시

2022년 강원특별자치도 최초로 장애인 평생학습도시로 지정된 춘천시는 지난 10월 장애인 관련 기관·시설·단체 관계자 간담회를 열고 2027년 사업 운영방향과 신규 프로그램 발굴 방안을 논의한 바 있다.

육동한 춘천시장은 기념사를 통해 "최고의 교육도시가 되려면 평생교육도 최고여야 한다고 생각한다. 누구나 원하는 수업을 고르고 배움터를 편하게 오갈 수 있어야 한다"며 "오늘 들려주시는 말씀도 내년 교육을 준비하는 데 담겠다"고 말했다.