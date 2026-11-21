춘천시 청소년 공공외교단이 이집트 국제교류 활동을 끝으로 5개월간의 여정을 마쳤다.

춘천시(시장 육동한)는 20일 춘천바이오산업진흥원 2동 세미나실에서 제4기 청소년 공공외교단 활동보고회를 열었다.

▲제4기 청소년 공공외교단 활동보고회. ⓒ춘천시

이날 청소년 단원 10명은 국제교류 현장에서 쌓은 경험과 성장 기록을 나누며 지난 5개월간의 활동을 돌아봤다.

보고회는 활동 영상 상영과 수료증 수여, 단원들의 활동 성과·소감 발표 순으로 진행됐다.

단원들은 이집트 현지 청소년과 문화교류를 하며 느낀 점과 배운 점을 공유했다.

제4기 청소년 공공외교단은 지난 6월 10일 발대식 이후 공공외교 교육과 외교 현장 체험 프로그램에 참여했다.

단원들은 강원대학교 교수 특강을 듣고 한국국제교류재단, 주한콜롬비아대사관, 한·아프리카재단, 국립외교원, 주한이집트대사관 등을 방문해 국제사회를 이해했다.

지난 10월 30일부터 11월 7일까지 이집트 카이로에서 열린 2026 한·아프리카 청소년캠프에도 참가해 공공외교 활동을 펼쳤다.

단원들은 현지 청소년 앞에서 태권도 시범을 보이고 한지 무드등 만들기 체험을 진행하며 한국 문화를 알렸다.

아인샴스대학교 학생들과 교류하고 주이집트한국대사관, 한국문화원, 아프리카수출입은행 등을 방문해 국제 시야를 넓혔다.

▲제4기 청소년 공공외교단 활동보고회. ⓒ춘천시

춘천시는 외교부 산하 한·아프리카재단과 협력해 청소년 공공외교단을 운영하고 있다.

춘천시는 내년 4월쯤 지역 내 중학교 2학년 학생을 대상으로 신규 단원을 모집하기로 했다.

육동한 춘천시장은 "청소년들이 직접 한국 문화를 알리고 세계와 소통하며 성장하는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 지역 청소년들이 다양한 국제교류 경험을 쌓고 공공외교 주체로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.