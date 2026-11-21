속초양양교육지원청(교육장 이경애)은 20일 속초 학생자치배움터 학생들이 직접 제작한 '두근두근 중학교' 출판기념회를 열었다.

두근두근 중학교는 설악중, 설온중, 속초중, 속초해랑중 등 4개 중학교 학생들이 초등학교 졸업을 앞둔 후배들의 중학교 적응을 돕기 위해 기획·제작한 책자다.

▲'두근두근 중학교' 출판기념회. ⓒ속초양양교육지원청

이번 책자는 중학교 생활을 먼저 경험한 선배들이 예비 중학생의 눈높이에서 학교생활 정보를 전달하기 위해 만들었다.

학생들은 책자 제작 전 과정에 주도적으로 참여했다.

책자에는 학교별 특색과 통학 방법, 교내 시설, 교복, 시험 준비, 동아리·학교 축제 등 후배들이 궁금해하는 내용을 실제 경험으로 담아냈다.

▲'두근두근 중학교' 출판기념회. ⓒ속초양양교육지원청

속초양양교육지원청은 제작된 책자를 속초시 지역 초등학교 6학년 학생들에게 배부하기로 했다.

예비 중학생들은 진학할 학교를 이해하고 새로운 환경에 대한 불안감을 줄여 중학교 생활을 준비할 수 있게 됐다.

이경애 속초양양교육지원청 교육장은 "중학교 입학을 앞둔 후배들의 걱정과 설렘을 누구보다 잘 아는 선배들이 직접 만든 책이기에 뜻깊다"며 "앞으로도 학생 주도 자치활동을 활성화하고 학교급 간 연계를 통해 학생들의 안정적인 학교생활 적응을 지원하겠다"고 말했다.