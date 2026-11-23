세무사 시험과 법학적성시험(LEET)에서 시작된 인공지능(AI) 커닝 의혹이 변리사 시험으로도 번졌다. 최근 들어 변리사 2차 시험에서 고득점자가 갑자기 늘어났다는 의혹이 나왔다.

23일 <조선일보>는 이헌승 국민의힘 의원실을 통해 확보한 한국산업인력공단 자료를 인용해 올해 7월 말 치러진 변리사 2차 시험 응시자 1130명 중 필수 과목에서 평균 60점 이상을 받은 고득점자가 42명(3.7%)이었다고 보도했다.

지난해 같은 시험에서는 응시자 1138명 중 평균 60점 이상을 받은 수험생이 3명(0.3%)에 그쳤다. 1년 사이 14배로 급증했다.

올해 평균 60점 이상 고득점자 수는 최근 5년 새 최대였다. 2022년에는 4명, 2023년 5명, 2024년 16명, 2025년 3명에 이어 올해 들어 고득점자가 갑자기 증가했다.

변리사 시험은 매년 200명 정도를 뽑는다. 2차 시험에서 필수 과목 평균이 60점을 넘으면 합격이다. 60점을 넘는 사람이 200명이 안 될 경우 60점 미만에서 선발한다.

이런 현상은 앞서 수석 합격자가 AI 커닝을 자백한 세무사 시험에서도 나타났다. 1차 회계학개론에서 90점 이상을 받은 응시자가 2024년 1명, 지난해 2명이었는데 올해는 66명으로 '뻥튀기'됐다.

전체 응시자는 같은 기간 1만8708명에서 1만6856명으로 줄어들었음에도 고득점자는 급증했다.

관세사 시험에서도 의혹이 제기됐다. 응시 첫해에 1차와 2차 시험을 모두 통과한 '생동차' 합격자가 올해 갑자기 6명이 나왔다. 2024년과 지난해에는 생동차 합격자가 한 명도 없었다.

변리사 시험의 생동차 합격자도 2023년 6명, 2024년 5명에서 작년과 올해 11명으로 급증했다.

생성형 AI 기술이 비약적으로 발전한 2024년을 지나고 여러 국가전문자격시험에서 고득점자가 급증하는 모습이 확인된 셈이다. 이 때문에 각 시험의 수석 합격자를 향한 의구심도 커지고 있다.

고용노동부와 산업인력공단은 올해 시행한 국가기술자격 491종과 국가전문자격 37종 등 528종을 대상으로 커닝 여부 확인을 위한 전수조사에 나섰다.

최근 3년간 평균 점수보다 크게 높은 점수를 받았거나 응시자 간 점수 차이가 큰 경우 등을 의심 차례로 추리고, 전문가들이 이들의 답안지를 확인해 부정행위가 명확하다고 판단할 경우 수사 의뢰할 예정이다.