전북자치도 행정부지사를 역임했던 고위공직자 출신이 최근의 전북 위기와 관련해 '경로의존성' 극복을 주장하고 나서 세간의 관심을 끈다.

전북도 행정부지사를 역임한 최병관 '젊은 익산 다음만들기 포럼' 대표는 23일 페이스북에 올린 글을 통해 "연말 결실을 거두어야 할 이 시기에 전북의 현실을 바라보는 마음은 무겁다"며 "새만금 국제공항의 법적 난관, 2036 하계올림픽 공동개최 협상 결렬, 전주·완주 통합 무산까지. 오랜 시간 공들여온 사업들이 잇따라 어려움에 부딪히고 있다"고 진단했다.

그는 "최근 지역에서도 전북의 위기를 걱정하며 정치와 행정의 책임, 내부 갈등과 실행력 부족을 지적하는 목소리가 이어지고 있다"며 "얼마 전 익산 대전환을 이야기하며 '경로의존성(Path Dependence)'에서 벗어나야 한다고 강조했다. 전북도 마찬가지"라고 주장했다.

▲전북자치도 행정부지사를 역임했던 고위공직자 출신이 최근의 전북 위기와 관련해 '경로의존성' 극복을 주장하고 나서 세간의 관심을 끈다. ⓒ최병관 젊은익산 다음만들기 포럼 대표 페이스북

'경로의존성'은 과거에 어떤 선택이나 사건이 발생했는지가 현재의 상태와 미래의 발전 방향에 지속적으로 영향을 미치는 현상을 의미한다.

쉽게 말하면 현재의 모습은 단순히 현재의 조건만으로 결정되는 것이 아니라 과거에 어떤 경로를 거쳐왔는가에 따라 달라지는데 과거의 경로에 현재의 선택을 의존한다는 뜻이다.

최병관 전 행정부지사는 "전북은 오랫동안 대형 국책사업과 국제행사 유치에 지역발전의 희망을 걸어왔다"며 "그러나 사업을 유치하는데 쏟았던 열정만큼 이를 성공시키기 위한 준비와 실행에도 충실했는지 돌아봐야 한다"고 강조했다.

사업이 어려워지면 책임공방이 벌어지고 다시 새로운 사업에 기대를 거는 악순환을 반복해서는 안 된다는 뼈 있는 한마디이다.

그는 "정치는 유치의 성과뿐 아니라 결과에도 책임져야 하고 행정은 철저한 준비와 실행으로 뒷받침해야 한다"며 "물론 국가균형발전을 위한 중앙정부의 역할과 책임도 중요하다. 그러나 우리 스스로의 변화 없이 전북의 미래를 열어가기는 어렵다"고 일갈했다.

최병관 전 부지사는 "전북 행정에 몸담았던 사람으로서 무거운 책임감을 느낀다"며 "전북의 미래는 얼마나 많은 사업을 유치했느냐가 아니라, 얼마나 제대로 준비하고 끝까지 결실을 맺었느냐에 달려 있다. 이제 '경로의존성'의 악순환을 끊고 새로운 길을 만들어야 한다"고 피력했다.

그는 "씨를 뿌리는 것만큼 중요한 것은 끝내 열매를 맺는 일"이라며 "전북이 이 악순환을 끊고 새로운 길로 나아가기 위해 무엇부터 바꿔야 할까?"라는 자문을 통해 '경로창출'의 중요성을 강조했다.

'경로창출성'은 기존의 경로를 그대로 따르지 않고 새로운 선택과 혁신을 통해 새로운 발전경로를 만들어 가는 것을 말한다.