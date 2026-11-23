전북 완주군이 관공서 특유의 딱딱한 일방적 공지에서 벗어나 생활 밀착형 정보와 감각적인 숏폼 영상으로 소통한 성과를 인정받아 '제12회 2026 올해의 소셜 네트워크 서비스(SNS)' 인스타그램 부문 최우수상을 받았다.

(사)한국소셜콘텐츠진흥협회와 (사)의회정책아카데미가 공동 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원한 이번 시상은 전국 공공기관과 기업의 채널 운영 현황을 정량평가 40%와 전문가 심사 60%로 종합 평가해 매체별 소통 역량과 콘텐츠 활용도가 뛰어난 기관을 가렸다.

완주군 공식 인스타그램이 높은 점수를 얻은 배경에는 자칫 어렵게 느껴질 수 있는 지역 정책과 맞춤형 복지 혜택을 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 풀어낸 기획력이 자리한다.

▲완주군 공식 인스타그램ⓒ

군은 △카드뉴스 △숏폼 영상 △완주소식 등 다양한 형식을 활용해 군정 주요 정책과 실생활 정보를 친근하게 전달하는 한편, 계절별 축제와 지역 문화·관광 명소까지 폭넓게 담아내며 군민과 방문객의 관심을 끌어냈다.

여기에 트렌드를 반영한 기획 콘텐츠와 참여형 이벤트, 활발한 댓글 소통을 꾸준히 이어가며 채널의 공감대를 넓혔다는 평가다.

이 같은 성과는 행정 내부의 홍보에만 머물지 않고 주민이 직접 참여하는 소통 기반을 다져온 결과이기도 하다.

완주군은 인스타그램을 비롯해 블로그와 페이스북, 카카오톡 등 주요 채널을 중심으로 △군민 기자단 △SNS 서포터즈 △주민 유튜브 크리에이터 등 디지털 활동가를 운영하며 현장감 있는 지역 소식을 전해왔다.

군은 앞으로도 온·오프라인을 연계한 현장 중심의 소통을 더욱 넓혀갈 계획이다.

유희태 완주군수는 "완주군을 애정 어린 시선으로 지켜보고 적극적으로 소통해 준 덕분에 뜻깊은 최우수상을 받게 됐다"며 "앞으로도 변화하는 디지털 환경에 발맞춰 군민의 삶에 실질적인 도움이 되고 완주의 매력을 생생하게 전하는 소통 창구로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.