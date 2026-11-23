전북특별자치도의회가 23일 성명을 내고 북한의 태권도 유네스코 인류무형문화유산 단독 등재 가능성이 커진 상황을 강하게 비판하며, 태권도원이 자리한 전북특별자치도가 세계 태권도 문화유산의 중심지로 도약할 수 있도록 정부가 적극 나설 것을 촉구했다.

북한이 지난해 3월 유네스코에 등재 신청서를 낸 반면 한국 정부는 남북 공동 등재 가능성을 타진하다 2026년 3월에야 신청서를 제출하면서 다음달로 예정된 유네스코 무형유산위원회에서 북한 태권도의 단독 등재가 유력하다는 지적에 따른 것이다.

종주국으로서의 정통성과 위상이 흔들릴 수 있다는 위기감이 높아지는 가운데, 무주 태권도원을 중심으로 세계파라태권도 선수권대회 등 국제 대회를 치러온 전북도의 거점 역할에도 시선이 쏠린다.

전북도의회는 태권도가 전 세계인이 함께 수련하는 무예이자 올림픽 정식 종목으로 자리 잡았음에도 정작 종주국인 대한민국의 대응이 늦어진 점을 짚으며, 정부의 소극적인 태도를 더 이상 방치해서는 안 된다고 목소리를 높였다.

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아울러 전북 무주 태권도원은 단순한 체육시설이 아니라 태권도의 정신과 문화를 잇고 세계로 넓히는 핵심 거점인 만큼 국가 차원의 투자가 뒷받침돼야 한다고 강조했다.

도의회는 성명을 통해 정부가 태권도의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 국가 핵심 과제로 삼고 범정부 차원의 종합대책을 세울 것을 요구했다.

문화체육관광부와 국가유산청에는 관계기관 협력을 통한 문화유산적 가치 정립과 등재 절차 추진을 주문했으며, 북한의 등재 추진에 맞선 대응과 함께 남북 공동 등재 가능성을 포함한 실효성 있는 국제협력 방안 마련도 촉구했다.

진형석 도의원(전주2)을 비롯한 의원들은 "전북특별자치도의회는 태권도의 유네스코 인류무형문화유산 등재가 실현되는 그날까지 적극적으로 행동하고, 무주 태권도원이 세계 태권도 문화의 중심지로 도약할 수 있도록 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.