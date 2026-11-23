전북 부안 백산중학교가 도내 중학교 가운데 네 번째로 국제 바칼로레아 중학교 과정(IB MYP) 월드스쿨 최종 인증을 받았다.

전북특별자치도교육청은 화산중과 용북중, 전주효문중에 이어 백산중이 월드스쿨 인증을 획득했다고 20일 밝혔다. 백산중은 지난 2024년 6월 IB 관심학교로 출발한 뒤 교원들이 함께 교육과정을 짜고 학생의 사고력과 성장을 축으로 수업과 평가를 바꿔왔다.

백산중은 전 학년과 전 교과에 탐구와 행동, 성찰의 학습 과정을 접목하고 논서술형 평가를 넓혀왔다. 교과융합 환경·사회·지배구조 실천 활동과 부안 지역 동학농민운동 탐구 프로젝트로 배움의 무대를 지역사회로 넓혔으며, 미국과 영국 학교와 온라인 교류수업을 진행하며 세계와 만나는 접점도 키웠다.

▲전북 부안군에 위치한 백산중학교 교사 전경. ⓒ

학교 측은 이번 인증을 발판으로 지역과 세계를 잇는 교육을 한층 다듬고, 학생들이 스스로 질문을 던지며 배움을 삶 속에서 실천하도록 이끌 계획이다.

정진수 백산중 교장은 "이번 인증은 교직원들이 함께 수업과 평가의 변화를 고민하고 실천해 온 결실"이라며 "앞으로도 학생들이 지역을 이해하고 세계와 소통하며, 주도적으로 성장할 수 있는 교육을 실천하겠다"고 밝혔다.

장기영 전북교육청 미래교육과장은 "이번 인증은 학교 구성원들이 탐구 중심 수업과 평가를 꾸준히 실천해 온 결실"이라며 "IB 프로그램이 안정적으로 정착하고, 학교의 특색을 살린 수업혁신이 도내 학교 현장으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.