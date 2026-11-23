전북특별자치도교육청이 교실 현장에서 인공지능(AI)을 언제, 어떻게 활용할지 스스로 판단하고 수업과 평가, 학교 업무에 접목할 수 있도록 돕는 '2027년 전북 모든 교원 AI 교육역량 강화 도전 연수 체계'를 23일 내놨다.

이번 체계는 천호성 교육감의 공약인 AI 연수 총괄 기관 지정과 일원화 구조를 구현하는 데 방점을 찍었다.

도교육청 미래교육과가 정책을 총괄하고 미래교육연구원이 과정 안내와 이수 이력, 강사 인력풀 등을 통합 관리하며, 14개 교육지원청이 지역 여건과 학교 요구에 맞춘 연수를 이어간다. 교사들이 배운 내용을 실제 교육활동에 곧바로 옮기도록 돕는 현장 밀착형 설계가 특징이다.

연수는 경험과 수준에 따라 기본과정과 심화과정 두 단계로 나뉜다.

기본과정은 AI를 써야 할 때와 쓰지 않아야 할 때를 가리는 공통 단원으로 출발해 20명 안팎의 소규모 대면 실습으로 진행되며, 보조강사 배치와 1인 1기기 활용을 통해 수업 현장에서 바로 쓸 결과물을 완성하게 한다.

심화과정은 학생 참여형 수업 자료 및 활동 설계와 AI 활용 수업·평가 설계, 전북형 AI 교수학습 플랫폼 '아이든(AIEP)' 운영 및 피드백, 학교 맞춤형 AI 도구 개발·공유 등으로 구성됐고 평가에서는 교사가 중심이 되고 AI가 보조하는 원칙을 세웠다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

세부 과제는 △누구나 도전하는 열린 연수(미래교육연구원) △수업·평가가 달라지는 AI 활용 연수(교육연수원·과학교육원) △지역특색에 맞는 AI 활용 연수(14개 교육지원청) △함께 이끄는 선도교원 양성·지원(미래교육과) 등 4개 영역 아래 20개 과제로 펼쳐진다.

지역과 학교 규모에 따른 격차를 줄이기 위해 도내 AI 선도학교 110곳을 권역별 거점으로 삼아 작은 학교까지 찾아가는 연수를 운영하고, 모든 연수 기관의 공통 기본 과정에 전북형 AI 교수학습 플랫폼 '아이든(AIEP)' 활용 교육을 넣었다.

교사가 대화하듯 프로그램을 만드는 '바이브 코딩' 연수를 통해 수업과 학교 업무에 필요한 도구를 직접 제작하도록 돕는 방안도 포함됐다.

검증을 거친 도구는 학교 현장에 나누고 반복 업무 자동화 등으로 교원의 업무 부담을 낮추는 데 쓰며, 교사가 직접 만든 AI 도구 20건 이상을 검증해 공유하는 목표도 세웠다.

아울러 선도교원 110명과 강사 요원 40명을 길러 동료 코칭과 전문적학습공동체 활동을 뒷받침하고, 단순 이수 인원 집계 대신 사전·사후 역량 변화 측정과 기본과정 이수자의 1인 1결과물 완성을 통해 현장 적용도를 관리한다.

도교육청은 올해 말까지 기관별 연수 계획을 모은 뒤 내년 1~2월 기본과정 표준 교안 확정과 강사 사전 연수, 선도교원 1기 양성을 거쳐 3월부터 지역별 기본과정과 찾아가는 연수에 들어갈 계획이다.

장기영 전북교육청 미래교육과장은 "AI가 빠르게 교실로 들어오는 지금 교사에게 필요한 것은 도구를 많이 아는 것보다 언제, 어떻게 활용할지 판단하는 힘"이라며 "처음 배우는 선생님도 부담 없이 도전하고, 배운 것이 곧바로 수업과 평가, 학교 업무의 변화로 이어질 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.