가수 김다현이 23일 정선군청을 방문해 고향사랑기부금 300만 원을 기탁했다.

정선군 홍보대사로 활동하는 김다현은 2023년 아버지 김봉곤 훈장과 함께 위촉된 이후 정선군의 문화·관광을 알려왔다.

▲가수 김다현, 고향사랑기부금 300만 원 기탁. ⓒ정선군

김다현은 초등학생 시절 정선군을 오가며 정선아리랑을 배운 인연으로 정선군과 각별한 관계를 유지하고 있다.

김다현은 MBN 보이스트롯 준우승, TV조선 미스트롯2 3위, MBN 한일가왕전 MVP에 오르며 실력을 인정받았다.

올해는 8월 정규앨범 이모티콘, 9월 신곡 여수 사랑가, 10월 광양에서 만난 사랑을 잇달아 발매했다.

지난 20일에는 직접 작사·작곡한 신곡 딸기를 발표했다.

김다현은 기부 하루 전인 22일 정선군 하이원리조트에서 열린 2026 아시아모델어워즈에 참석해 인기상을 받았다.

이날 무대에서 특유의 가창력과 무대 매너로 국내외 관객들의 호응을 이끌어냈다.

김다현은 이번 고향사랑기부금 기탁으로 대중에게 받은 사랑을 지역사회에 환원하며 고향사랑기부제 확산에 힘을 보탰다.