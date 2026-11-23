청와대는 23일 "흉악범을 사회로부터 영구 격리하는 가석방 없는 무기형 도입을 검토하고 있다"고 밝혔다.

김성완 대변인은 '국민안전 플러스 프로젝트' 브리핑을 통해 "관계성 범죄를 비롯해 사회적 약자를 대상으로 한 범죄에 대해 더욱 강력하게 대응할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이와 함께 "스토킹 범죄 가해자의 접근 금지 기간 연장"을 비롯해 "실효성 있는 피해자 보호를 위한 민간 경호, 지능형 CCTV 등 안전 조치 확대도 추진 중"이라고 했다.

앞서 이재명 대통령이 10월 23일 초안전사회 대응 회의를 주재한 뒤 정부가 추진하는 '초안전사회 모두의 안심 365' 종합대책의 일환이다.

이 대통령은 지난 10일 국무회의에서도 각종 범죄에 대한 범정부적 역량 집중을 지시했으며 이에 청와대는 연말까지 범정부 차원에서 주요 범죄에 대한 대응을 강화하는 '내 삶을 지키는 정부, 국민안전 플러스 프로젝트'를 추진하고 있다.

김 대변인은 "범죄 예방부터 가해자 관리, 피해자 보호까지 아우르는 실효성 있는 대책이 준비되는 대로 보고하겠다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 정부의 가장 중요한 책무"라고 했다. 그러면서 "범죄에는 엄정하게 대응하고 위험은 선제적으로 차단하며 피해자는 더욱 두텁게 보호하겠다"고 덧붙였다.

주요 범죄 대응 성과와 관련해 김 대변인은 "2026년 10월 기준 보이스피싱 발생 건수는 전년 동기 대비 49%, 피해액은 58% 감소하는 성과를 거뒀다"고 했다. 아울러 아세안 순방 등 이 대통령의 정상외교를 통해 "스캠 범죄에 대한 국제사회의 공동 대응 노력을 이끌어내기도 했다"고 했다.

김 대변인은 "불법사금융, 불법전단지, 사이버 성폭력, 사이버 도박 등 국민의 일상을 위협하는 민생침해 범죄에 대한 특별단속을 꾸준히 추진 중이며 가시적인 성과들이 나타나고 있다"고 덧붙였다.