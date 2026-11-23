정선군이 농어촌 기본소득 지급으로 지역 내 소비와 유동자금이 늘어나자 생활물가 안정과 소비자 권익 보호를 위해 업소별 실제 판매가격 조사·공개에 나섰다.

정선군은 2026년도 농어촌 기본소득을 매월 지역사랑상품권으로 지급하면서 일부 업소의 부당한 요금 인상을 막고 합리적인 가격 형성을 유도하기 위해 물가 실태조사를 진행하고 있다.

▲물가조사. ⓒ정선군

이번 조사는 물가안정에 관한 법률과 정선군 소비자 기본 조례에 근거해 지역사랑상품권 가맹점의 물품 판매가격과 용역 대가를 조사해 공개하는 사업이다.

정선군은 지난 8월 지역 이미용업소 85곳을 대상으로 남성 커트·여성 커트·새치염색·기본펌 등 4개 품목 요금을 조사해 9월 정선군 누리집에 공개했다.

10월에는 정선군 9개 읍·면 일반 마트와 슈퍼 56곳을 대상으로 소주 2종과 라면 2종 등 생필품 4개 품목 판매가격을 조사했다.

개별 사업자가 자율적으로 가격을 정하는 업소만 선정했으며 본사가 가격을 통일 관리하는 편의점은 제외했다.

정선군은 마트·슈퍼 생필품 가격 조사 결과를 23일 정선군 누리집에 업소별로 공개하기로 했다.

12월에는 일반 대중음식점의 김치찌개·삼겹살·짜장면·짬뽕 등 외식품목 4종 가격을 조사해 생활 밀접 분야 전반의 물가 동향을 관리하기로 했다.

정미영 정선군 경제과장은 "농어촌 기본소득이 지역경제 활성화로 이어지려면 안정적인 물가 관리와 소비자 신뢰가 중요하다"며 "지역 소상공인과 업소에서도 불필요한 가격 인상을 자제하고 가격 조정 시 신중하게 결정해 주길 바란다"고 말했다.