춘천시(시장 육동한)는 23일 중국 장쑤성 우시시와 창저우시로 공무원 연수단을 파견했다.

정운호 춘천시 기획행정국장을 단장으로 한 공무원 23명은 28일까지 5박 6일간 2026 한·중 공공행정 워크숍에 참여해 중국 교류도시와 공공행정 우수사례를 공유하고 실무협력을 확대하기로 했다.

▲ 2026 한·중 공공행정 워크숍. ⓒ춘천시

춘천시는 참가자들의 담당업무와 관심 분야를 사전에 중국 측에 전달해 유사 업무 담당 공무원과 연결하는 맞춤형 실무교류를 진행하기로 했다.

연수단은 23일부터 25일까지 우시시에서 도시운영관리센터·장애인연합회·도서관 등 공공서비스 운영현장을 방문한다.

이어 자율주행과 차량 연결 기술 산업시설, 생활폐기물 소각발전소, 녹색순환산업단지를 찾아 인공지능·디지털 전환, 산업혁신, 환경·도시관리 분야 정책사례를 살핀다.

25일부터 28일까지는 창저우시 외사판공실 관계자 및 현지 공무원들과 실무교류 간담회를 연다.

연수 마지막 날에는 정책성과 간담회를 열어 참가자별 우수사례를 공유하고 춘천시 시정 적용 가능성과 행정 개선과제를 논의한다.

춘천시 관계자는 "이번 워크숍은 중국 도시의 공공행정 사례 시찰과 행정 교류를 통해 직원 역량을 높이고 지속적인 실무교류 기반을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "연수 성과를 정리해 춘천시에 적용할 수 있는 사례를 적극 발굴하겠다"고 말했다.