전북특자도 진안군이 내년도 본예산으로 올해보다 7.39% 늘어난 6109억 원을 편성했다.

농어촌 기본소득 도입 등 민생 안정과 스마트농업을 비롯한 미래 성장 기반 구축에 재정을 집중 투입한다는 구상이다.

진안군은 23일 이 같은 내용을 담은 '2027년도 예산안'을 편성했다고 밝혔다.

▲ⓒ진안군청 전경

군은 불확실한 재정 여건 속에서 가용재원을 확보하기 위해 관행적 경상경비를 줄이고, 대규모 투자사업은 연차별 소요액과 집행 가능성을 따져 투자 시기와 규모를 조정했다.

내년도 예산안에서 가장 눈에 띄는 대목은 '모두가 행복한 기본사회 진안' 실현을 위한 농어촌 기본소득 예산(450억 원)이다.

군은 단순 현금성 소득 지원을 넘어 돌봄·주거·의료·교육·교통 등 생활 필수 서비스와 연계해 지역 내 소비와 경제 선순환을 끌어낸다는 계획이다.

교통 취약지 주민을 위한 행복콜 버스·택시 지원(29억 4000만 원)과 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급(4억 5000만 원) 예산도 민생 분야에 포함됐다.

인구 감소와 지방소멸 위기 대응을 위한 정주 여건 개선 및 미래 산업 투자도 병행한다. 청년·신혼부부·귀농·귀촌인의 안정적 정착을 돕는 '전북형 반할주택' 건립에 26억 6000만 원, 주민 복합문화공간인 '진안 지혜의 숲 도서관' 건립에 37억 5000만 원을 배정했다.

농업 경쟁력 강화를 위한 '진안고원 스마트팜 단지' 조성에는 114억 8000만 원이 투입된다.

전춘성 진안군수는"편성된 재원이 지역 경제 활성화와 정주 인구 유입으로 이어질 수 있도록 집행에 만전을 기하겠다"고 말했다.