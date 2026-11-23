양구문화재단은 23일부터 12월 7일까지 양구군청 카페 공감에서 전시회 '어반 스케치로 바라본 양구'를 연다.

이번 전시는 지난 5월 29일부터 31일까지 진행한 '놀러 와 시골 스튜디오 캠프'의 후속 프로젝트로 마련했다.

▲'어반 스케치로 바라본 양구'. ⓒ양구군

양구문화재단은 전국의 문화예술인을 양구군에 체류하도록 유치하는 문화예술 마케팅 사업의 일환으로 해당 캠프를 기획했다.

당시 캠프에 참여한 시각예술 모임 지니 어반스 소속 작가 41명은 2박 3일간 양구군에 머물며 자연 풍경과 일상의 모습을 어반 스케치 기법으로 화폭에 담았다.

어반 스케치는 현장에 직접 나가 눈앞의 풍경과 분위기를 펜, 연필, 수채물감 등으로 즉흥적이고 자유롭게 기록하는 회화 기법이다.

▲'어반 스케치로 바라본 양구'. ⓒ양구군

전시장에는 작가들의 시선으로 포착한 양구군의 풍경과 이야기를 담은 회화 작품 40여 점을 전시한다.

전시가 열리는 카페 공감은 민원인과 양구군민이 자주 찾고 공무원들도 미팅을 갖는 열린 문화공간이다.

양구문화재단은 군민 누구나 부담 없이 들러 차를 마시며 지역을 주제로 한 예술 작품을 감상하도록 전시 장소를 정했다.

▲'어반 스케치로 바라본 양구'. ⓒ양구군

김종구 양구문화재단 사무국장은 "외지 예술가들이 양구군에 체류하며 직접 보고 느낀 풍경과 정서가 담긴 작품을 군민과 나누고자 전시를 준비했다"며 "앞으로도 지역 문화자원을 활용한 교류와 전시 프로그램으로 군민의 일상 속 문화 향유 기회를 넓히겠다"고 말했다.

전시는 주말과 공휴일을 제외한 11일간 운영하며 관람료는 무료다.