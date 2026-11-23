▲ 큐브㈜의 플라즈마 액체비료 생성장치(Q-VIX) 이미지. ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(원장 이규택,이하 전북TP)는 '산학연 협동프로그램(K-ILP)' 시범사업을 통해 군산 새만금 소재 벤처기업 큐브㈜(대표 심연근)의 '1kW급 농업현장형 대기압 회전제트 플라즈마 액체비료 생성장치(Q-VIX)' 고도화 및 시작품 제작을 완료했다.

23일 전북TP에 따르면 이번 과제는 연구실 장비를 농업 현장용으로 상용화하기 위해 지난 7월부터 5개월간 추진됐다.

큐브㈜는 한국전자기술연구원 전문가와의 공동설계 및 도내 인프라를 활용해 태양광 전원 연계와 IoT 제어부를 갖춘 이동형 캐비닛(1,000×1,000×1,500㎜, 150㎏) 형태의 통합 장비를 제작했다.

이 장치는 별도 약품 없이 물·공기·전기만으로 질산태 질소($NO_3^-$) 함유 액체비료와 살균수를 현장에서 즉시 생산해 양액·관수 시스템에 바로 공급한다.

물과 전극이 닿지 않는 비접촉 방식으로 유지보수가 용이하며, 이번 과제로 국내 특허 1건도 추가 출원했다.

큐브㈜는 이번 성과를 바탕으로 반도체·축산 폐수처리 분야와 개발도상국 대상 공적개발원조(ODA) 사업으로 국내외 시장을 확대할 계획이다.

심연근 큐브㈜ 대표는 "연구실 단계의 기술을 농업 현장형 장비로 한 단계 끌어올린 만큼, 반도체·축산 폐수처리와 ODA 연계 해외사업으로 적용 분야를 넓혀 전북에서 시작한 플라즈마 기술이 국내외 현장에서 널리 쓰이도록 하겠다"고 말했다.

이종한 전북TP 기업지원단장은 "지역 기업의 원천기술과 현장 수요를 공동설계로 연계해 실질적인 사업화 성과를 창출한 사례"라며 "앞으로도 지역 중소기업의 기술 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.