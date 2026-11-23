김용철 강원신용보증재단 이사장이 춘천시와 원주시의 우수 소상공인 업체를 찾아 스타기업 인증패를 전달하고 지자체장들과 소상공인 지원 방안을 논의했다.

김용철 이사장은 22일 자신의 SNS를 통해 스타기업 인증패 전달과 시장 면담 등 지난 한 주간의 현장 활동 소식을 전했다.

▲육동한 춘천시장 면담하는 김용철 강원신용보증재단 이사장(오른쪽). ⓒ김용철 강원신용보증재단 이사장 SNS

춘천시에서는 부모님의 떡집을 이어받아 젊은 감각으로 새로운 트렌드를 만들어가는 '춘시루'가 스타기업으로 선정됐다.

김 이사장은 춘시루의 송편과 피자설기를 언급하며 선정 사실을 알렸다.

원주시에서는 시내에 기름집이 세 곳뿐이던 시절부터 가업을 이어온 '승표기름집'이 스타기업 인증패를 받았다.

김 이사장은 두 업체의 선정을 축하하며 "전통과 새로움이 만나 만들어낸 성과이기에 더욱 뜻깊다"며 "재단의 지원이 작은 마중물이 되어 강원 소상공인·자영업자들의 사업이 번창하고 진정한 스타기업으로 성장하길 응원한다"고 밝혔다.

▲구자열 원주시장 면담하는 김용철 강원신용보증재단 이사장(오른쪽). ⓒ김용철 강원신용보증재단 이사장 SNS

김 이사장은 기업 방문과 함께 육동한 춘천시장과 구자열 원주시장을 차례로 만나 고금리·고물가와 각종 비용 상승으로 어려움을 겪는 소상공인을 위한 지자체 차원의 지원과 협력을 요청했다.

김 이사장은 "경영 부담이 큰 시기에는 소상공인이 현장에서 체감할 수 있는 금융지원이 더욱 절실하다는 데 의견을 모았다"며 "앞으로도 지자체와 실질적인 해법을 모색하고 강원신용보증재단 역시 현장에서 함께하겠다"고 말했다.