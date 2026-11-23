▲전북도 중소기업종합지원시스템 홈패이지 이미지ⓒ전북경제통상진흥원

전북경제통상진흥원(원장 윤여봉, 이하 경진원)은 올해 중소기업종합지원시스템(JBOK)을 통해 도내 중소기업을 대상으로 총 400건의 전문 컨설팅 지원을 완료했다.

경진원은 23일 기업들이 연중 필요한 시기에 지원을 받을 수 있도록 올해 컨설팅 물량을 분기별로 배분해 운영했다.

그 결과 매 분기 신청이 고르게 이어지며 총 400건의 지원 실적을 달성했다.

컨설팅은 ▲경영전략 ▲인사·노무 ▲세무·회계 ▲판로·수출 ▲마케팅 ▲기술지원 등 총 14개 분야에서 진행됐다.

기업별 애로사항에 맞춰 배정된 전문 컨설턴트가 현장을 직접 방문해 1대1 맞춤형 해결 방안을 제시하는 방식으로 운영됐다.

2027년도 전문 컨설팅 접수는 오는 1월 중순부터 온라인 종합 플랫폼인 JBOK(jbok.kr)에서 시작된다.

해당 시스템에서는 컨설팅 신청 외에도 기업 지원사업 통합 안내와 정책자금 신청 등의 서비스를 제공한다.

윤여봉 경진원 원장은 "기업이 마주하는 어려움을 함께 고민하고 해결하는 것이 경진원의 역할"이라며 "앞으로도 도내 중소기업의 성장을 위해 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화하겠다"고 말했다.