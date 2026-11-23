강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)이 대학수학능력시험 이후 학생들이 졸업까지 남은 학사 일정을 내실 있게 보내도록 출결 관리와 진로 프로그램 지원을 강화하기로 했다.

강원특별자치도교육청은 학년 말 학생 출결을 엄격히 관리한다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감. ⓒ강삼영 강원특별자치도교육감 SNS

입시 준비를 위한 학원 수강, 승인받지 않은 교외체험학습, 해외 어학연수로 인한 결석은 관련 지침에 따라 모두 미인정 결석으로 처리한다.

학교별 자체 진로 프로그램 운영을 위해 학교당 500만 원에서 최대 1500만 원의 운영비도 지원한다.

각 학교는 지원금으로 학생들의 진학·취업 준비를 돕는 맞춤형 프로그램을 기획해 운영할 수 있다.

학생들의 진로 탐색을 돕는 외부 연계 프로그램도 제공한다.

강원특별자치도교육청은 중앙·지방정부, 공공기관, 대학이 마련한 10개 분야 161개 프로그램과 도내 14개 시군 26개 청소년수련시설의 48개 프로그램을 안내한다.

국립자연휴양림 산림교육, 진로체험지원센터, 지역 대학 연계 프로그램도 함께 운영한다.

고3 학생에게는 찾아가는 청년센터를 활용한 문화·금융·취업 분야 청년정책 교육을 권장해 사회 초년생에게 필요한 실무 정보를 제공하기로 했다.

▲강삼영 강원특별자치도교육감 서한문. ⓒ강원특별자치도교육청

수능일인 19일부터 12월 31일까지는 학생 안전 특별기간으로 운영한다.

강원특별자치도교육청은 관계 부처·경찰·지자체와 협력해 생활지도를 강화하고 학교 현장에서 유해환경 차단, 음주·약물 오남용 예방, 무면허 운전 예방 교육을 집중적으로 실시한다.

강삼영 교육감은 도내 각급 학교에 '수능 이후 아이들의 시간을 함께 살펴주십시오'라는 제목의 서한문을 보냈다.

강 교육감은 서한문에서 "수능 이후 학생들의 일상을 세심히 살피고 진학·취업 준비는 물론 졸업 이후 필요한 배움을 남은 학사 운영에 담아 달라"고 당부했다.