춘천시(시장 육동한)가 시민과 함께 성착취·여성폭력 없는 지역사회를 만들기 위한 실천에 나섰다.

춘천 기업형 성착취 사건 공동대책위원회가 주최·주관한 클린 춘천 선포식이 23일 춘천시청 대회의실에서 시민과 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 열렸다.

▲클린 춘천 선포식. ⓒ춘천시

이번 선포식은 여성폭력추방주간(11월 25일~12월 1일)을 맞아 춘천시의 제안으로 마련했다.

선포식에서는 연대기관 활동 영상 상영에 이어 마들렌의집, 강원이주여성상담소, 원주가정폭력성폭력통합상담소 등의 연대발언과 공동성명서 낭독을 진행했다.

참석자들은 발광다이오드 화면에 손을 얹어 클린 춘천을 밝히고 구호를 함께 외치며 안전한 춘천시를 만들겠다는 뜻을 모았다.

▲클린 춘천 선포식. ⓒ춘천시

이날 시민 2776명이 참여한 연대서명서도 육동한 춘천시장에게 전달했다.

육동한 춘천시장은 클린 춘천을 선포하고 성착취 우려 업소 점검과 피해자 보호·자립 지원에 대한 실천 의지를 밝혔다.

춘천소방서와 시민사회 대표도 각 기관의 역할에 따른 실천을 선언했다.

▲클린 춘천 선포식. ⓒ춘천시

선포식 뒤 육동한 춘천시장과 주요 참석자들은 춘천시 명동거리에서 시민과 상인을 대상으로 성착취·여성폭력 예방 홍보물을 배부했다.

춘천시청 1층 로비에서는 춘천시내 11개 기관이 참여한 여성폭력추방주간 홍보부스도 운영했다.

▲클린 춘천 선포식. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "누구든 피해를 입었을 때 믿고 찾아갈 곳이 있어야 한다"며 "시민들이 모아 주신 마음에 춘천시가 실천으로 답하고 도움이 필요한 분들을 위해 시가 할 일을 놓치지 않겠다"고 말했다.

공동대책위원회 관계자는 "이번 선포식은 시민들의 자발적인 참여와 공공기관의 실천 의지가 하나로 모였다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 유해환경 근절과 피해자 지원을 위한 민·관 협력과 모니터링을 이어가겠다"고 밝혔다.