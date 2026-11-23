횡성군(군수 장신상)이 횡성 관광 500만 시대 달성을 위해 지역 농특산물과 관광 자원을 결합한 체류형 미식 관광 프로그램 운영에 나섰다.

횡성군농업기술센터(소장 곽기웅)는 지난 21일 둔내면 태성문화회관에서 횡성군전통음식연구회(회장 김운자) 주관으로 횡성 농특산물 활용 김장체험 행사를 열었다고 23일 밝혔다.

▲횡성 농특산물 활용 김장체험 행사. ⓒ횡성군

이번 행사에는 서울·경기 등 수도권과 부산·광주·전주 등 전국 각지 관광객, 한국 전통문화를 체험하려는 외국인 관광객 등 총 200여 명이 참여했다.

참가자들은 횡성군전통음식연구회 회원들의 지도로 횡성군에서 재배한 고랭지 배추와 지역 특산 양념을 활용해 직접 김치를 담갔다.

▲횡성 농특산물 활용 김장체험 행사. ⓒ횡성군

횡성군은 김장 체험과 지역 대표 관광지를 연계한 코스를 구성해 체류 효과를 높였다.

참가자들은 체험 전후로 횡성호수길 5코스 트래킹, 풍수원성당 및 유물전시관 관람, 청태산자연휴양림 숲길 산책 등 늦가을 정취를 즐겼다.

▲횡성 농특산물 활용 김장체험 행사. ⓒ횡성군

장신상 횡성군수는 "전국 각지와 해외에서 횡성군을 찾은 방문객들이 횡성 농산물의 우수성을 직접 맛보고 체험하는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 횡성군만의 특색 있는 전통 식문화를 알리는 데 앞장서겠다"고 말했다.

이인숙 횡성군농업기술센터 농촌자원과장은 "이번 김장 체험 행사는 농업과 관광이 결합해 횡성 관광 500만 시대를 열어가는 도농 상생 모델"이라며 "계절별 특화 농촌 체험 관광 상품을 꾸준히 발굴해 방문객을 이끌겠다"고 밝혔다.