▲ⓒ임실군

전북 임실군 애향장학회(이사장 한득수)가 지난 17일 임실군청 회의실에서 2026년 제2회 정기 이사회를 열고 2027년도 수입·지출 예산안과 장학·교육사업 계획안 등 5건의 안건을 심의·의결했다.

장학회는 내년도 주요 사업으로 대학생 100명과 고등학생 30명 등 총 130명에게 장학금을 지급한다.

서울장학숙 운영과 학원 위탁 프로그램, 지역 으뜸인재 육성사업도 지속해 학생들의 학업 여건을 지원할 계획이다.

지역 교육 거점인 봉황인재학당은 중·고등반 중심으로 운영 체계를 개편한다.

중등반 정원은 기존 150명에서 100명으로 줄이고, 별도 운영하던 심화반을 평일 정규수업에 통합해 교육 집중도를 높인다.

신설되는 고등반은 입학시험으로 학생을 선발해 학년별 맞춤형 수업과 대입 준비를 지원한다.

임실형 진로진학센터도 운영에 들어간다.

초·중·고 학생들에게 원스톱 진로·진학 컨설팅과 대입 전문 상담을 제공해 지역 간 교육 정보 격차를 해소한다는 방침이다.

한득수 이사장은 "교육은 임실의 미래를 이끌어 갈 가장 중요한 투자"라며 "우리 아이들이 더 큰 꿈을 키울수 있도록 실질적인 교육지원 체계를 만들어 나가겠다"고 전했다.

1995년 설립된 임실군 애향장학회는 현재까지 지역 학생 2200여 명에게 총 40억원의 장학금을 지급하며 지역 인재 양성의 토대를 다져왔다.