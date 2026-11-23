▲ⓒ임실군

전북 임실군이 겨울철 대설과 한파 등 기상재해에 따른 농업 피해를 줄이기 위해 지난 21일부터 내년 3월 21일까지 4개월간 '겨울철 영농종합상황실'을 운영한다.

상황실은 농업기술센터소장을 상황실장으로 식량작물반, 과수원예작물반, 동향조사반 등 3개반 총 34명으로 편성됐다.

기상 상황 상시 모니터링과 피해 현황 파악, 농업인 행동요령 전파, 재해 발생 시 현장 기술지원 등을 전담한다.

재해 발생이 우려되거나 위기경보가 발령되면 즉각 비상근무체계로 전환한다.

평일 2명, 주말·휴일 3명을 기본으로 편성하되 피해 규모에 따라 인원을 탄력적으로 운영할 계획이다.

기상특보 발효 시에는 문자메시지와 사회관계망서비스(SNS), 마을방송을 활용해 사전·사후 관리요령을 신속히 안내한다.

현장 점검과 예방 지도도 강화한다.

비닐하우스와 축사의 적설·강풍 피해를 막기 위해 상습 피해지역과 노후 시설물을 집중 점검하고 보강을 유도한다.

과수 동해 예방과 시설작물 보온관리 등 작목별 현장 기술지원도 병행할 예정이다.

천소영 임실군농업기술센터 소장은 "겨울은 다양한 농업재해가 발생할 수 있는 만큼 사전 예방과 신속한 대응이 중요하다"며 "영농종합상황실의 체계적인 운영으로 안정적인 영농환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다"고 밝혔다.