김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2)이 강원특별자치도교육청 직속기관의 유사·중복 기능을 지적하며 통합 재편을 촉구했다.

김남희 의원은 지난 10일 열린 강원특별자치도교육청 대상 2026년도 행정사무감사에서 "지방교육재정교부금이 축소되는 상황에서 기능과 역할이 겹치는 직속기관을 지금처럼 유지하는 것은 한정된 교육재정을 학생과 학교가 아닌 기관 운영에 묶어두는 일"이라며 직속기관 재편을 요구했다.

▲김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2). ⓒ강원특별자치도의회

정부는 지방교육재정교부금 산정에 있어 1972년 도입 이후 유지해 온 내국세 연동 방식 대신 경제성장률과 학령인구 변화율을 반영하는 새 산식 개편을 추진하고 있다.

이에 따라 내년 전국 시·도교육청 교부금이 20조 원가량 줄어들 것으로 전망된다.

여기에 담배소비세분 지방교육세 일몰과 고교 무상교육 국고 부담 비율 축소까지 겹쳐 강원특별자치도교육청의 실질 가용 재원 감소가 불가피한 상황이다.

김남희 의원은 "강원특별자치도교육청의 향후 교부금이 현행 제도 대비 줄어들 것으로 추산된다"며 "도의회가 교부금 제도 유지를 촉구하는 성명을 낸 것과 별개로 교육청 스스로 지출 구조를 근본적으로 점검해야 한다"고 지적했다.

현재 강원특별자치도교육청 소속 직속기관은 모두 16곳이다.

김남희 의원은 이들 직속기관이 교원 연수·연구와 학생 체험·인성·수련 및 진로 프로그램 등에서 유사·중복 사업을 추진하고 있다고 분석했다.

김남희 의원은 "같은 대상에게 비슷한 프로그램을 여러 기관이 따로 운영하면서 기관장, 관리 인력, 시설 유지비 등이 기관 수만큼 중복으로 들어간다"며 "학생 수와 재정이 동시에 줄어드는 상황에서 기관 수를 그대로 두는 것은 지속 가능하지 않다"고 강조했다.

강원특별자치도교육청은 앞서 직속기관 조직 운영 재구조화 방안 연구 학술연구용역을 발주하며 재편 필요성을 검토해 왔다.

김남희 의원은 "직속기관 통합은 인력을 줄이자는 것이 아니라 흩어진 기능을 모아 전문성을 높이고 그 재원을 학생들에게 돌려주자는 것"이라며 "교부금 축소라는 외부 위기를 강원교육 체질 개선의 기회로 삼아야 한다"고 말했다.

이어 "기관 통합 과정에서 지역 간 교육 접근성이 떨어지지 않도록 지역 거점 기능은 충분히 고려해야 한다"며 "강원특별자치도교육청의 구체적인 로드맵 설정이 시급하다"고 덧붙였다.