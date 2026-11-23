전북특별자치도의회와 전남광주통합특별시의회가 국토의 새로운 중심축으로 부상하게 될 세종~고흥 고속도로의 조기 완공과 국가계획 반영을 위해 힘을 모으기로 하면서 전북을 비롯한 호남권 광역교통망 확충과 국가 균형발전 논의에 속도가 붙고 있다.

세종~고흥 고속도로는 충청권과 호남권을 세로로 꿰며 국토의 중심축을 잇는 노선으로 총연장 210.7㎞에 추산 사업비만 11조4107억원에 달하는 대형 국가 기간망 사업이다.

세종~완주와 전주~광주, 광주외곽 등, 광주~고흥 등 4개 구간으로 구상된 이 노선이 제 기능을 갖추면 국토 종축 교통망이 한층 두터워지고 지역 간 이동 시간이 줄어들어 국가 전체의 성장 기반과 균형발전 동력을 높이는 핵심 축이 될 수 있다.

특히 전북 입장에서는 세종~완주와 전주~광주 구간이 이어질 경우 전주·완주권의 광역교통 접근성이 크게 나아지고, 기존 호남고속도로 등에 몰리던 교통량을 분산하는 효과가 기대된다.

충청과 호남을 잇는 길목에서 산업과 물류 흐름이 원활해지면 전북의 산업 경쟁력을 끌어올리고 지역경제에도 숨통을 틔우는 발판이 될 전망이다.

두 의회는 이 노선을 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에 반영하고 구간별 타당성 검토와 단계별 추진계획을 세우도록 촉구하는 대한민국시도의회의장협의회 건의문(안)을 두고 의견을 모으기로 했다.

▲김희수 전북자치도의회 의장을 비롯한 방문단이 23일 오전 전남광주시의회를 찾아 세종~전주~고흥 고속도로 건설을 위해 협력방안을 모색하는 논의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ

전북도의회는 23일 도의회 의장실에서 전남광주통합특별시의회 방문단과 간담회를 열고 세종~고흥 고속도로 건설과 호남권 공동 현안 해법을 논의했다.

이날 자리에는 전북도의회 김희수 의장과 정종복 원내대표, 진형석 대변인이 참석했으며, 전남광주통합특별시의회에서는 송형곤 의장과 강문성 원내대표, 김진남 대변인이 함께했다.

김희수 전북도의회 의장은 "세종~완주와 전주~광주 구간을 연결하는 고속도로 건설은 전주·완주권의 교통 접근성을 높이고, 전북의 산업·물류 경쟁력을 강화하는 중요한 사업"이라며 "전남광주통합특별시의회와 긴밀히 소통하면서 세종~고흥 고속도로의 국가계획 반영을 비롯한 지역 공동현안 해결에 함께 노력하겠다"고 밝혔다.