▲ⓒ제329회 무주군의회 제2차 정례회 행정사무감사 이해양 위원

▲ⓒ제329회 무주군의회 제2차 정례회 행정사무감사 오순덕 위원

무주군의회 제2차 정례회 행정사무감사에서 무주군 관광진흥과 소관 감사를 지켜본 주민들 사이에서 감사가 마무리 되더라도 주민 알권리 차원의 추가 감사가 필요하다는 의견들이 나오고 있다.

지난 20일 열린 관광진흥과 감사에서 의원들은 태권브이랜드, 반딧불축제와 국제트레일러닝 결승전 대회 등에 대한 문제점과 의문점들을 집중 질의했다.

가장 관심을 끈 부분은 태권브이랜드 조성사업과 관련한 이해양 위원과 오순덕 위원의 관련 예산질의로 이를 지켜본 주민들은 관련 부서의 명확한 답변이 부족했다며 추가 감사가 이어져야 한다는 의견이다.

오순덕 위원은 태권브이랜드의 30년 저작권 계약서 작성과 운영 방식 추진 과정의 문제점을 강하게 지적하고 운영에 따른 민간위탁과 민간위탁 시 손실보전 등에 대한 질의를 이어갔다.

오순덕 위원은 계약 체결 이후 많은 논란과 우려가 제기됐음을 언급하고 관련 사업을 추진할 때 저작권자와 사전협의해야 하는 범위와 총매출액의 5%를 지급하도록 한 조항의 적용 범위가 향후 민간투자를 통한 출자법인 설립의 걸림돌이 될 거라는 의견도 제시했다.

금강변활성화사업, 반디마루(부남면 출렁다리) 사업과 관련해서는 준비 과정부터 주민들의 관심이 컷던 사업이었던 만큼 주민들의 우려를 불식시킬 수 있도록 운영 해줄 것도 주문했다.

이해양 위원은 지난 10년간 태권브이랜드 사업의 진행 과정 예산과 관련해 항목별 예산과 사용처, 집행의 문제점 등에 대해 조목조목 짚어가며 해당 부서장의 진땀을 흘리게 했다.

태권브이랜드 사업이 7개 사업 328억 원은 이제까지 알려진 것보다 100억 원 이상 차이가 나며 이 외에도 세부 사업 항목에 대한 예산이 명확하지 않다며 이를 지적한 것이다.

또한, 태권브이랜드 운영 방식이 직영, 민간 활용, 법인 운영 가운데 8월 초 급 최종 민간위탁으로 변경되며 추진 계획에 원가계산이 들어가지 못한 점을 문제 삼았다. 준공을 코앞에 두고 갈팡질팡한 행정의 문제점을 질타한 것이다.

한편, 20일 진행된 관광진흥과 감사 내용 중 반딧불축제와 국제트레일러닝대회(GTWS) 결승대회 역시 의원들의 질의가 이어졌으며 주민들의 관심도 컷던 만큼 추가 감사로 이어질 수 있을 것으로 보인다.