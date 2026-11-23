전북 지역을 비롯한 일선 복지 현장에서 나눔과 돌봄의 성과를 알리기 위해 배포되는 홍보용 사진들이 정작 도움을 받는 이의 존엄을 가리고 있다는 지적이 잇따르고 있다.

선의에서 출발한 지원 사업이 행정 실적과 단체 홍보를 위한 '인증샷'에 매몰되면서, 돌봄의 주체여야 할 수혜자가 화면 속 배경으로 밀려나는 현상이 반복되고 있기 때문이다.

최근 전북 부안군 변산면지역사회보장협의체가 홀로 사는 노인들을 위해 추진한 반찬 지원사업과 생신상 지원사업의 홍보 사진은 이러한 복지 현장의 오래된 관행을 고스란히 보여준다.

반찬 지원사업 보도자료에 첨부된 사진에는 현관문 밖에서 안쪽에 선 노인에게 한 손으로 비닐봉지를 내미는 장면이 담겼다.

흔히 연장자에 대한 예우 부족을 먼저 떠올리기 쉽지만, 이 장면이 던지는 진짜 질문은 사진의 구도 그 자체에 있다.

▲전북의 한 지역에서 지역사회보장협의체 회원이 홀로 사는 노인세대를 방문해 반찬을 전달하면서 한 손으로 물건을 건네는 모습. 홍보용 원본 사진에는 모자이크된 노인의 전신이 담겼으나 편집과정에서 부분만 사용했다. ⓒ

물건을 건네는 이의 시선에서 촬영된 1인칭 구도 속에서, 전달자의 한 손은 봉지를 쥐고 다른 한 손은 카메라를 들거나 촬영을 위해 비워둔 모양새가 됐다.

사람과 사람이 마주 서서 안부를 묻고 온기를 나누어야 할 순간에, '사진을 찍어 남겨야 한다'는 목적이 물건을 건네는 행위 자체보다 앞선 셈이다.

이 구도 안에서 권력의 비대칭은 더욱 선명해진다. 문밖의 전달자는 얼굴을 드러내지 않은 채 팔만 뻗어 시혜의 손길로 남는 반면, 문 안쪽의 노인은 두 손을 모으다시피 내민 채 얼굴과 어두운 집 안 내부까지 정면으로 노출됐다.

모자이크 처리로 얼굴을 가렸다고는 하지만 사적인 주거 공간과 수혜자의 처지가 고스란히 기록으로 박제되는 과정에서 한 인간으로서의 존엄이 충분히 지켜졌는지에 대한 의문이 남는다.

함께 공개된 생신상 지원사업 사진 역시 비슷한 고민을 던져준다.

지사협이 저소득 독거노인 20명에게 각각 8만원 상당의 생신상을 차려주며 고립을 예방하겠다는 취지는 뜻깊다. 그러나 공개된 사진의 화면을 압도하는 것은 노란색 단체복을 맞춰 입고 머리띠와 영어로 쓰인 축하 현수막을 든 채 노인을 에워싼 여러 명의 활동가들이다.

홀로 지내는 노인의 소박한 방 안이 순식간에 단체의 선행을 증명하는 무대로 바뀐 모습에서 축하를 받는 당사자가 느꼈을 정서적 위로보다 외부인들에게 둘러싸인 긴장감과 부담이 먼저 읽히는 셈이다.

일각에서는 반찬을 전하고 생신상을 차려주는 모든 돌봄의 과정을 굳이 사진으로 남겨야 하는지, 또 도움을 준 이들이 단체복을 입고 카메라 앞에 나란히 서는 것이 과연 누구를 위한 기록인지에 대한 성찰이 필요하다는 지적이 강하게 나오고 있다.

앞서 인근 지역에서는 재해를 당한 가정에 의연금을 전달하면서 초등학생 자녀의 얼굴을 그대로 노출한 사진을 홍보용 자료로 배포해 논란이 된 사례도 있었다.

선행과 봉사의 가치를 알린다는 명분 아래, 정작 그 자리에 있는 노인과 취약계층이 단체의 활동과 행정의 성과를 빛내는 수단으로 소비되고 있는 것은 아닌지 엄정하게 돌아봐야 한다는 것이다.

변산면 관계자는 해당 보도자료를 통해 "홀로 지내시는 어르신들이 생신만큼은 이웃의 축하와 따뜻한 마음을 느끼실 수 있도록 정성을 담아 준비했다"고 밝혔다.

그러나 그 진심이 온전히 전해지기 위해서는 카메라 렌즈보다 먼저 사람의 눈을 마주하고, 한 손이 아닌 두 손으로 마음을 건네는 태도의 전환이 필요하다는 지적에 귀를 기울일 필요가 있다.

때로는 사진 한 장 남기지 않고 조용히 다녀오는 것이야말로, 수혜자의 존엄을 지키는 가장 깊은 돌봄일 수 있기 때문이다.

한편 이 같은 지적에 대해 부안군청 관계자는 "그동안 복지현장에서 개인에 대한 존중을 우선으로 두도록 했으나 관행적으로 이뤄지다 보니 자칫 소홀한 측면이 있었던 것 같다"면서 "이번 기회에 초상권보호와 개인의 존엄성 등에 대해 다시 한 번 교육시킬 기회로 삼겠다"고 머리를 숙였다.