전북자치도 김제시민들의 손끝에서 시작된 기록 문화를 지역사회와 함께 나누는 자리인 ‘제6회 김제시 시민기록물 전시회-김제 그곳’이 23일 개막해 다음달 11일까지 김제시 청소년종합센터에서 계속된다.

▲김제시시민기록물수집공모전ⓒ김제시

기록은 서고 안에 갇혀 있을 때가 아니라, 사람과 만나 이야기를 나눌 때 비로소 생명력을 얻는다는 것이 이번 행사를 준비한 김제시의 설명이다.

김제시가 지난 2021년부터 6년째 시민기록물 수집과 전시에 공을 들이는 이유다.

관공서의 딱딱한 행정 문서로는 다 담아낼 수 없는 지역민들의 생생한 생활사를 채워 넣은 것은 다름 아닌 시민들이 기증한 낡은 사진과 손때 묻은 생활 물품들이었다.

올해 전시의 주제는 ‘장소’다. ‘2026년 당신의 기록 속 김제의 그곳을 찾습니다’라는 공모전을 통해 모인 약 500점의 기록물과 김제시 기록화 사업 결과물 그리고 지난해 전북대학교 RISE 사업단과 함께 추진한 만경읍·백산면·공덕면·봉남면·황산면의 마을 아카이브 콘텐츠가 관람객을 맞이한다.

천년고찰 금산사의 옛 모습부터 지금은 자취를 감춘 정겨운 학교 교회 골목길까지 김제 곳곳에 스며든 공동체의 온기를 고스란히 마주할 수 있다.

▲26년 김제지평선축제전시및체험관운영ⓒ김제시

김제시의 기록 전시는 전시장이라는 물리적 한계를 넘어 시민들의 일상 속으로 직접 찾아가는 방식을 택하며 큰 호응을 얻어왔다.

2021년 첫 전시를 시작으로 다섯 차례의 정기 기획전시는 물론 김제역 광장 이동전시 등 지금까지 총 28차례나 시민들과 호흡했다.

특히 2022년 국가유산야행(구 문화재야행)을 비롯해 김제지평선축제 꽃빛드리축제 등 지역 대표 축제 현장에 15차례나 부스를 차리며 기록의 문턱을 대폭 낮췄다. 축제를 찾은 관광객과 시민들은 옛 김제의 풍경 앞에서 걸음을 멈추고 세대를 뛰어넘는 추억을 공유했으며 기록을 내어준 시민들은 자신이 지역 역사의 주인공이 됐다는 남다른 자부심을 품게 됐다.

전시 첫날인 23일 오전 10시 청소년종합센터 2층 강당에서 열린 개막식과 함께 관람객들을 위한 특별한 현장 이벤트도 막을 올렸다. 전시 기간 중 운영되는 ‘옛 사진 무료 스캔 서비스’가 그 주인공이다.

집에 보관 중인 낡고 훼손되기 쉬운 옛 사진을 전시장에 가져오면 1인당 최대 10장까지 현장에서 고화질 디지털 파일로 변환해 스마트폰으로 즉시 전송해 준다. 원본 사진은 스캔 직후 바로 돌려주기 때문에 소중한 추억을 안전하게 영구 보존하려는 시민들에게 더할 나위 없는 기회다.

▲정성주 김제시장이 23일 시민기록물 전시장을 찾아 기록물을 관람하고 있다. ⓒ김제시

정성주 김제시장은 “시민 여러분이 기꺼이 내 주신 소중한 기록들이 전시회를 통해 다시 시민들과 만나 새로운 감동과 이야기를 만들어내고 있다”며 “옛 추억을 되새기고 앨범 속에 잠들어 있던 사진도 고화질로 간직할 수 있는 이번 전시회에 많은 시민의 발길이 이어지길 바란다”고 전했다.